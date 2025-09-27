scorecardresearch
 

बिग बॉस में 'राजकुमारी' की तरह मनाया गया तान्या का बर्थडे, सलमान खान ने दिया सरप्राइज

बिग बॉस के वीकेंड वार में तान्या मित्तल का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया, जहां सलमान खान और घरवालों ने उन्हें खास सरप्राइज दिया. नेहल ने तान्या के कई मुखौटे पहनने का खुलासा किया, जिससे घर में तनाव बढ़ गया.

तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेशन (PHOTO: Facebook @tanyamittalofficial/Screengrab)
बिग बॉस का हर दिन रोमांचित होता जा रहा है. इस वीकेंड का वार शो पर तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा. तान्या की जिंदगी के खास मौके पर मेकर्स ने उन्हें राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट दिया. शो पर प्रिसेंस ट्रीटमेंट मिलता देख तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. आइए देखते हैं कि बिग बॉस में तान्या मित्तल का बर्थडे कैसे मनाया गया. 
  
तान्या के लिए आया केक 
वीकेंड का वार का नया प्रोमो सामने आ चुका है. प्रोमो में सलमान खान, तान्या को सरप्राइज देते दिखे. वो कहते हैं, ओह... ओह... ओह... बॉस का बर्थडे है. तान्या बिग बॉस की टीम ने आपके लिए कुछ भेजा है. अभिषेक बजाज और शहबाज बदशाह उनके लिए गिफ्ट लाते हैं. अभिषेक कहते हैं कि दुबई से बकलावा आया है.

तान्या कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि दुबई से ही हो. सलमान कहते हैं कि नहीं, दुबई से थोड़ा पहले से है दांडा. इस बात पर सभी घरवाले हंसने लगते हैं.

नेहल ने किया पर्दाफाश 
इसके बाद सलमान नेहल से कहते हैं कि आज आप तीन चेहरों से नाकाब उतारेंगी. जिनका असली चेहरा आपने देखा है. वो कहती हैं कि पहला नाम है तान्या मित्तल. तान्या मित्तल 100 मुखौटे पहनकर घूम रही हैं. अमाल के साथ तो इन्होंने अलग ही स्टोरी बनाकर रखी है. ये बात सुनकर घरवालों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है.  देखना होगा कि नेहल के इस खुलासे के बाद अमाल मलिक का तान्या के प्रति क्या रवैया रहता है.

शो का प्रोमो देखकर पता चल रहा है कि वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है. चर्चा है कि इस हफ्ते गौहर खान अपने जेठ आवेज दरबार को सपोर्ट करने आने वाली हैं. बसीर ने आवेज के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे. इस पर बसीर की क्लास लगाती दिखेगी.

ये भी कहा जा रहा है कि आवेज शो से एलिमिनेट हो चुके हैं. हालांकि, ये बात कितनी सच है. ये तो वीकेंड का वार पर ही पता चलेगी. लेकिन इतना तय है कि अगर गौहर शो पर आती हैं, तो घरवालों के प्रति अपनी भड़ास निकाले बिना नहीं जाएंगी. 

