BB19: 'रोज मारकर चंबल की नदी में फेंक देते हैं', एग्रेसिव हुईं तान्या मित्तल, नेहल को मारी लात, दी धमकी

बिग बॉस 19 रोमांचक होता जा रहा है. चौथे हफ्ते में कंटेस्टेंट्स खुलने लगे हैं. सबके रियल चेहरे सामने आ रहे हैं. हाल ही में घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ. दोनों टीमें लुटेरों की भूमिका में थी. सबको ज्यादा से ज्यादा गोल्ड बिस्किट इकट्ठा करने थे. टास्क के दौरान तान्या मित्तल और नीलम गिरी को एग्रेसिव होते देखा गया. अपनी टीम को जिताने के लिए उन्होंने एग्रेसिवली टास्क खेला.

नेहल-तान्या में लड़ाई

टास्क के दौरान नीलम-तान्या का फरहाना भट्ट और नेहल के साथ झगड़ा हुआ. उनके बीच छीना झपटी और धक्का मुक्की हुई. नेहल को पिछले कई वीकेंड का वार से विक्टिम और वुमन कार्ड खेलने पर ताने मिल रहे थे. इसलिए इस बार उन्होंने शांति से गेम खेला. टास्क के दौरान नेहल तान्या की टीम के गोल्ड बिस्किट चुराने की कोशिश कर रही थीं. तभी तान्या ने उन्हें रोका. इस दौरान तान्या ने नेहल पर भद्दा कमेंट किया. उन्हें लात तक मारी, लेकिन नेहल ने इसका मुद्दा नहीं बनाया.

तान्या ने नेहल को जोर से पुश किया और लात मारी. गुस्से में तान्या ने कहा- इसके जैसे मैं रोज उठाकर पटकती हूं. आए कभी ये फैक्ट्री में. हम रोज मारते हैं ऐसे लोगों को और चंबल की नदी में फेंक देते हैं.

ट्रोल हुईं तान्या

तान्या की ये बातें सुनकर इंटरनेट यूजर्स शॉक्ड हैं. लोगों ने तान्या को ईविल का टैग दिया है. किसी ने लिखा- अब तान्या की असलियत सामने आई. नेहल को बुली करने के लिए लोगों ने तान्या की आलोचना की है. किसी ने तान्या की बातों को चीप करार दिया है. एक यूजर ने लिखा- तान्या बिग बॉस हाउस की रियल विलेन है. सलमान खान को इन्हें वीकेंड का वार में फटकार लगानी चाहिए. वहीं यूजर्स ने नेहल की शांति से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तारीफ की है. टास्क के दौरान अमाल ने भी तान्या को ऐसी बातें करने के लिए डांट लगाई थी.

शो की बात करें तो, आने वाले एपिसोड में टीम B के सदस्यों के बीच कैप्टन बनने के लिए टास्क होगा. उन्होंने टीम A को हराकर ये टास्क जीता था. टीम B में नीलम, तान्या, अशनूर, अभिषेक, जीशान, शहबाज, मृदुल शामिल हैं. देखना होगा कौन घर का अगला कैप्टन बनेगा.

