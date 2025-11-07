scorecardresearch
 

Exclusive: बिजनेसमैन बने 'तारक मेहता' के 'सोढ़ी', बताया कब करेंगे टीवी पर वापसी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'सोढ़ी' का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह से आजतक ने खास बातचीत की. एक्टर ने लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी जिंदगी, एक्टिंग करियर और अपनी निजी ज‍िंदगी की परेशानियों पर बात की. साथ ही साथ सीरियल से जुड़े कुछ अनसुने मजेदार किस्से भी साझा किए.

तारक मेहता के सोढ़ी यानी एक्टर गुरुचरण सिंह (Photo: Instagram @sodhi_gcs)
सब टीवी का शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कितना फेमस है, इसका अंदाजा सभी लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोई एक्टर वो शो छोड़कर जाता है, तब भी लोग उसे उसी किरदार से याद रखते हैं. 'तारक मेहता', 'टप्पू', 'सोनू' जैसे किरदार जिन एक्टर्स ने निभाया था, उन्हें आज भी ऑडियंस अपना प्यार देती है. उन्हीं में से एक 'सोढ़ी' का किरदार भी है, जिसे एक्टर गुरुचरण सिंह ने प्ले किया. 

गुरुचरण करीब 13 सालों तक शो का हिस्सा रहे, लेकिन कोविड के बाद वो इससे अलग हो गए. उन्होंने इस बीच एक्टिंग से दूरी बनाई. उनपर कई सारी मुसीबतें भी आन पड़ी.हालांकि वो एक वक्त पर अचानक कहीं गायब हुए. मगर बाद में वो वापस भी आ गए. कुछ दिनों पहले एक्टर ने बताया था कि उन्हें बड़ी गुड न्यूज फैंस से शेयर करनी है. अब हाल ही में एक्टर ने आजतक से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो लाइमलाइट से दूर रहकर अब क्या कर रहे हैं. 

लाइमलाइट से दूर दिल्ली के तिलक नगर में क्या कर रहे तारक मेहता के 'सोढ़ी'?

गुरुचरण ने बताया है कि उन्हें दिल्ली के तिलक नगर में एक रेस्टोरेंट शॉप जिसका नाम वीरजी मलाई चाप है, वो गिफ्ट में मिली है. एक्टर ने कहा, 'हमने अभी किसी को बताया नहीं कि हम दिल्ली के तिलक नगर में आ चुके हैं क्योंकि फैंस का इतना प्यार मिलता है. हम फैंस के साथ चुपचाप फोटो खिंचवाकर आते हैं. इसलिए वहां थोड़ी दिक्कत आ जाती है. लेकिन मैं फैंस का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं.'

क्या गुरुचरण को मिले कोई एक्टिंग ऑफर? 

गुरुचरण को आखिरी बार स्क्रीन पर साल 2020 में देखा गया था. इसके बाद, वो कैमरा से दूर रहे. ऐसे में उनसे जब पूछा गया कि फैंस उन्हें कब टीवी पर वापस देख सकते हैं, तो एक्टर ने कहा- मुझे पिछले साल बिग बॉस 18 का ऑफर आया था. उनसे तब सारी बातचीत हुई थी. लेकिन इस बार जो न्यूज में आया कि मैं बिग बॉस 19 में जा रहा हूं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था. बल्कि लोग मुझसे पूछ रहे कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं? 

'मैं लोगों से कहता था कि जब शो शुरू होगा, तब मुझे भी मालूम हो जाएगा. क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था. हालांकि पिछले साल मैं फिल्म सिटी में उनके सेट पर इंटरव्यू देने गया था. मुझे उस वक्त पूरी उम्मीद थी. मैं 100% सोचकर बैठा था कि शो में जाऊंगा, लेकिन ठीक है. भगवान की कृपा से कभी हां होती है, कभी ना होती है.'

क्या एक्टिंग के बाद, अब बिजनेसमैन बन गए 'सोढ़ी'?

गुरुचरण ने आगे बताया कि जब वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे, तब उन्हें रेस्टोरेंट शॉप के मालिक की मदद मिली. मगर जो शॉप उन्हें गिफ्ट में मिली है, उसकी जिम्मेदारियां वो नहीं देखते. एक्टर ने इस पार्टनरशिप में साफ किया है कि वो वहां सिर्फ एक सेलेब्रिटी चेहरा हैं. हालांकि उनकी पूरी डील का खुलासा वो अभी नहीं कर सकते.

गुरुचरण बताते हैं कि वो शॉप में बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके फैंस काफी संख्या में आ जाते हैं जिससे पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है. वो अभी सिर्फ उनके काम को जगह-जगह जाकर प्रमोट करते हैं. गुरुचरण का कहना है कि उनके लिए फैंस का प्यार और ख्याल बहुत महत्व रखता है. इसलिए वो अभी पूरी तरह से बिजनेसमैन नहीं बने हैं. हालांकि उन्हें जब भी कोई एक्टिंग ऑफर या टीवी पर आने का मौका मिलेगा, वो जरूर आएंगे. उन्होंने वो ऑप्शन फिलहाल भगवान पर छोड़ा हुआ है.

किस ताकत ने गुरुचरण को फैंस के बीच वापस बुलाया?

गुरुचरण कुछ समय पहले दिल्ली से गायब हो गए थे. उन्हें लेकर कई खबरें सामने आ रही थीं. फैंस इस बात से बेहद परेशान हो गए थे कि आखिर उनके प्यारे 'सोढ़ी' कहां चले गए थे? लेकिन कुछ वक्त के बाद वो दोबारा अपने घर वापस लौट गए. एक्टर ने बताया था कि वो पंजाब में किसी गुरुद्वारे में अपने रब जी के पास थे. ऐसे में एक्टर ने बताया कि उन्हें कौनसी ताकत अपने फैंस के बीच दोबारा लेकर आई. 

गुरुचरण ने कहा, 'वो ताकत सभी के अंदर है, उसका नाम रब यानी भगवान है. वो बहुत दयालु, कृपालु हैं. मैं ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना चाहता. लेकिन रब जी हम सभी से प्यार करते हैं. आपको परेशानी हो, तो आप उनसे जुड़ें.' एक्टर ने आगे आमिर खान की 'पीके' फिल्म का उदाहरण देते हुए आस्था और भाव का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि उस फिल्म से उन्हें भाव का मतलब समझ आया. वो समझ पाए कि हम किस ढंग से भगवान से कुछ मांगते हैं. इसलिए वो मानते हैं कि अगर आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं, तो वो आपको जरूर देते हैं.

क्या 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' देखना छोड़ चुके गुरुचरण?

गुरुचरण ने आगे अपने सीरियल 'तारक मेहता' पर भी बात की. उन्होंने कहा कि वो शो से अलग नहीं हुए हैं. वो इस शो से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे. उनका शो के मेकर्स के साथ एक रिलेशन है, जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं. उन्हें ऑडियंस का प्यार पाकर बेहद खुशी महसूस होती है. एक्टर ने कहा, 'मुझे बच्चे मिलते हैं, जो अब छोटे से बड़े हो गए हैं. वो कहते हैं कि हम बच्चे थे, तबसे आपको देखते आ रहे हैं. इससे बहुत खुशी मिलती है कि इन 13 सालों में रब जी ने हमसे जो कराया है, उससे लोगों को खुशी मिली और एक अच्छा हिंदुस्तानी कल्चर शो मिला, जिसने उन्हें एंटरटेन किया.'

'जिन्होंने इस शो को बनाने में योगदान दिया, उन्हें धन्यवाद है. ये शो बनाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है. भगवान का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता. साथ ही आपके परिवार वालों की कुर्बानी होती है क्योंकि वो आपका इंतजार करते हैं. आप घंटो सेट पर हैं, वो परेशान रहते हैं. बाकी मैं शो देखता हूं या नहीं, इसपर मैं कहूंगा कि जब मम्मी-पापा देखते हैं, तो कभी-कभी मैं देख लेता हूं.'

क्या 'तारक मेहता' के पुराने एपिसोड देखते हैं 'सोढ़ी'?

गुरुचरण ने आगे बताया कि उन्हें जब भी कोई उनका पुराना एपिसोड दिखता है, तो वो उसे जरूर देखते हैं. एक्टर ने कहा, 'पुराने एपिसोड जब मैं देखता हूं, तो इतना मजा आता है. वो देखकर मैं सोचता हूं कि ये मैंने कब किया था?' तारक मेहता के सोढ़ी ने आगे अपने फेवरेट एपिसोड पर भी बात की. उन्होंने उस एपिसोड को याद किया, जब गोकुलधाम सोसाइटी में पानी का टैंकर आता है.

एपिसोड के दौरान सोढ़ी पानी के टैंकर का नल इस तरह से खोल देता है कि उससे निकलने वाले पानी के बहाव से चंपक चाचा दीवार पर चिपक जाते हैं. ये एपिसोड 'तारक मेहता' फैंस के लिए सबसे यादगार एपिसोड्स में से एक है. इसपर एक्टर ने बताया है, 'कई बार सेट पर ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजें होती थीं. खासकर दिलीप (जोशी) भाई, वो ऑन द स्पॉट बहुत कुछ कर लेते थे. तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था. तो उस सीन में सचमुच मुझसे वो पानी के टैंकर का नल नहीं खुल रहा था.'

'मैं सोच में पड़ गया कि ये खुल नहीं रहा. फिर मैंने भगवान को याद किया और वो खुल गया. वो पानी का फोर्स इतनी जोर से आया कि वो एक्टर पीछे जाकर चिपक गए. बाद में वो सीन भगवान की कृपा से इतना अच्छा हुआ. एक्टर्स के रिएक्शन भी नेचुरल थे. तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसलिए इतना खास रहा क्योंकि इसमें सभी असली थे. सभी सीनियर एक्टर्स थे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा.'

'दयाबेन' दिशा वकानी संग काम करने का एक्सपीरियंस

गुरुचरण ने दिशा वकानी संग काम करने पर उस सीन को याद किया, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे. एक्टर ने कहा कि जब दयाबेन की किडनैपिंग वाला एपिसोड चल रहा था. तब वो काफी बीमार थे. उन्हें हॉस्पिटल में ग्लूकोस चढ़ रहा था. लेकिन मेकर्स ने उनसे सेट पर लौटने की रिक्वेस्ट की ताकि एपिसोड पूरा हो सके. 

गुरुचरण ने बताया कि वो बहुत बुरी हालत में सेट पर पहुंचे थे. मगर उन्हें सीन में काफी ज्यादा ताकत दिखानी थी. एक्टर ने कहा जब वो सेट पर पहुंचे, तब डायरेक्टर भी उनकी हालत देखकर हैरान रहे. उन्होंने गुरुचरण से वापस चले जाने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने अपने काम के प्रति कमिटमेंट को जारी रखा. वो अपना सीन पूरा करने में सफल रहे, लेकिन जैसे ही सीन कट हुआ, वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर गए. 

अंत में एक्टर ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल में काम करने वाली सभी आर्टिस्ट और मेकर्स का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस शो को सक्सेसफुल बनाया. एक्टर ने कहा इस शो के पीछे सभी की मेहनत रही. 

