'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' ने बनाया रिकॉर्ड, पीठ पर रखा 60kg वजन, बोलीं- उम्र सिर्फ...

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की रीटा रिपोर्टर उर्फ प्रिया आहूजा राजदा सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने अपने नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है, जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे.

'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' ने किया कमाल (Photo: Instagram @priyaahujarajda)
'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' ने किया कमाल (Photo: Instagram @priyaahujarajda)

कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर होता है. आप किसी भी उम्र में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए. और उसे पाने की चाहत. टीवी के पॉपुलर सिटकॉम 'तारत मेहता का उल्टा चश्मा' की रीटा रिपोर्टर ने फैन्स का दिल जीत लिया है. 40 साल की प्रिया आहूजा राजदा उर्फ रीटा रिपोर्टर ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. भले ही वो स्क्रीन से काफी सालों से दूर हों, लेकिन किसी न किसी वजह से ये चर्चा में जरूर रहती हैं. 

प्रिया आहूजा राजदा ने रचा इतिहास
प्रिया ने दरअसल अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया है. मदरहुड जर्नी और बढ़ती उम्र के बावजूद प्रिया ने वेय प्लैंक में रिकॉर्ड बनाया है. प्रिया चाहती थीं कि वो 40 की उम्र में अपने नाम पर कुछ अचीव करें. एक हफ्ते के अंदर प्रिया ने अपनी पीठ पर 20 किलो से 60 किलो वेट रखने की प्रैक्टिस की, जिसमें वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं. 

प्रिया चाहती हैं कि वो अपनी पीठ पर 75 किलो तक वजन रखें और महिला कैटेगरी में एक नया रिकॉर्ड बनाएं. प्लैंक पोज में आकर प्रिया ने अपनी पीठ पर 60 किलो वजन रखा और सबसे लंबे समय तक उसको रखे रखा. प्रिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया संग बातचीत में कहा- मैं अपने 40वें बर्थडे पर खुद के लिए कुछ खास करना चाहती थी. लोग सोचते हैं कि मां बनने के बाद और 40 की उम्र में आने के बाद आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हो. लेकिन ऐसा नहीं है. 

मैंने ये शुरुआत हंसी-मजाक में की थी, लेकिन पता नहीं था कि इस फिटनेस गोल को लेकर मैं इतनी सीरियस हो जाऊंगी. मैंने एक हफ्ते में अपनी पीठ पर 20 किलो वजन रखने से लेकर 60 किलो वजन रखने तक किया है. मैं चाहती हूं कि ये 75 किलो तक जाए, तब जाकर शायद मैं ज्यादा आत्मविश्वास से खुद को भरा महसूस करूंगी. 

प्रिया ने अपनी खुशी का क्रेडिट पति को दिया जो पेशे से डायरेक्टर भी हैं. प्रिया ने बताया कि उनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हो जाती है. वो पहले मेडिटेशन करती हैं. प्रार्थना करती हैं और फिर वर्कआउट के लिए जाती हैं. इसके बाद आकर अपने बेटे की देखभाल करती हैं. उम्र एक नंबर होता है. आपको खुद को प्यार करना चाहिए. मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. अगर आप खुश नहीं तो आपका परिवार भी खुश नहीं रह सकता. 

---- समाप्त ----
