TMKOC: 'तारक मेहता' के मेकर्स संग सुधरे पुरानी 'सोनू' के रिश्ते, असित बोले- पेमेंट को लेकर...

टीवी का पॉपुलर सिटॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाता है. एक साल पहले खबर आई थी कि शो में 'सोनू' का किरदार निभाने वाली पलक सिंधवानी शो से बाहर हो चुकी हैं. इनकी जगह एक नई सोनू ने ली है, जिसे आप करंट एपिसोड्स में देख भी रहे होंगे.

असित-पलक के बीच चीजें हुईं ठीक

नीला फिल्म प्रोडक्शन्स ने पूरे विवाद पर रिएक्ट करते हुए कहा- कंपनी और पलक के बीच जो कुछ भी परेशानियां चल रही थीं, वो सब खत्म हो चुकी हैं. हम उन्हें आगे फ्यूचर के लिए बधाई देते हैं.

बता दें कि नीला फिल्म प्रोडक्शन्स ने काफी सारे क्रिएटिव टैलेंट्स और आर्टिस्ट्स के करियर को बढ़ावा दिया है. उन्हें शेप किया है. मनोरंजन की दुनिया में उनका नाम बनाया है. बीते काफी सालों से शो दर्शकों के बीच काफी नाम कमा रहा है इसमें निभाए गए हर किरदार ने अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाई है. ऑडियन्स के बीच उनकी क्रेजी फैन फॉलोइंग बनी है.

पलक ने लगाए थे मेकर्स पर आरोप

दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया कि शो छोड़ने की बात करने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार किया गया. पलक ने कहा था कि मेकर्स ने उन पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का करने का आरोप लगाया और यहां तक ​​कि उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने की धमकी भी दी.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें अपनी खराब सेहत के बारे में बताने के बावजूद, उन्हें 12 घंटे तक शूटिंग करने के लिए मजबूर किया गया. पलक ने एक बयान भी जारी किया जिसमें प्रोडक्शन टीम पर 21 लाख रुपये का बकाया रोकने का आरोप लगाया गया. उन्होंने दावा किया था कि सेट का माहौल इतना खराब था कि काम करना मुश्किल था.

असित ने दी थी सफाई

TOI से बातचीत में असित ने बताया कि वो पलक के सभी आरोपों पर कानूनी तौर पर बात करेंगे. हर आर्टिस्ट के लिए नियम तय किए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें महीने के 26 दिन शो को देने ही हैं. शेड्यूल को देखते हुए आप कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर सकते हैं. असित ने कहा- हमें सेट पर अनुशासन बनाए रखना होता है. अगर आप पहले से ही किसी ऑर्गनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको दूसरे काम करने की भी अनुमति होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना? इसी तरह, हमारे भी कुछ नियम हैं क्योंकि हमें हर महीने 26 एपिसोड शूट करने होते हैं.

