'तारक मेहता' के 'सोढ़ी' ने दी गुड न्यूज, खत्म हुईं परेशानियां-कर्ज, होगा कमबैक?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम गुरुचरण सिंह एक बार फिर हेडलाइंस में हैं. शो में उन्होंने सोढ़ी का किरदार निभाया था. 2020 में उन्होंने पारिवारिक वजहों से शो छोड़ दिया था. इसके बाद वो बेरोजगारी और कर्ज से परेशान रहे. अब लंबे समय बाद एक्टर ने गुड न्यूज शेयर की और अपने कमबैक का ऐलान किया.

गुरुचरण सिंह का नया वीडियो

गुरुचरण सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो 'गुड न्यूज' का इशारा करते दिखे. हालांकि गुरुचरण ने ये नहीं बताया कि वो किस प्रोजेक्ट से वापसी करने वाले हैं. लेकिन उन्होंने अपने काम को लेकर एक्साइटमेंट बयां की और जल्द ही डिटेल्स शेयर करने का वादा किया.

उन्होंने कहा कि आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है. मैं बहुत एक्साइटेड और नर्वस हूं. वो गुड न्यूज है... जैसे ही गुरुचरण गुड न्यूज सुनाने चलते हैं. पीछे से आवाज आती है नहीं. वो कहते हैं कि नहीं, क्यों? मैं तो बता कर रहूंगा. फिर वो गुड न्यूज बताने की कोशिश करते हैं. फिर आवाज आती है कि नहीं.

एक्टर कहते हैं कि दोस्तों एक छोटा सेलिब्रिटी है, जो कैमरे के पीछे है. ये मुझे बोल रहा है कि अभी गुड न्यूज मत शेयर करो. वो कह रहा है कि मैं पहले आप लोगों से पूछूं कि गुड न्यूज क्या है. इसके बाद उनकी गोद में एक बच्चा आता है.

Advertisement

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जल्द ही गुड न्यूज दूंगा. आप सभी का शुक्रिया. वाहेगुरू आप सभी पर कृपा बनाए रहें. रब राखा जी. गुरुचरण की पोस्ट देखकर फैन्स कयास लगा रहे हैं कि उनका 'तारक मेहता' में कमबैक होने जा रहा है.

कौन हैं गुरुचरण सिंह?

गुरुचरण सिंह ने असित मोदी के शो 'तारक मेहता' में 'रोशन सिंह सोढ़ी' का किरदार निभाया था. एक ऐसा मजेदार आदमी जो हमेशा पार्टी मूड में रहता है और अपनी पत्नी के लिए प्यार जताने में कभी शरमाता नहीं है. सोढ़ी शो के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक थे. हालांकि, गुरुचरण ने 2020 में शो छोड़ दिया. बाद में उनकी जगह एक्टर बलविंदर सिंह सूरी ने ले ली.

पिछले साल गुरुचरण सिंह कई वजहों से सुर्खियों में रहे. सबसे पहले, उनके लापता होने की खबरें आईं. फिर उन्होंने बताया कि वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. गुरुचरण ने इंडस्ट्री से मदद मांगी और सभी से काम देने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि वो मेहनत करने को तैयार हैं, ताकि अपने सारे कर्ज और उधार चुका सकें.

---- समाप्त ----