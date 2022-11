TMKOC: 'तारक मेहता...' के 'चंपक चाचा' हुए घायल, शूटिंग के समय लगी चोट! अब कैसी है तबीयत?

तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) टीवी के सबसे बड़े और हिट शोज में से एक है. शो के हर किरदार को फैंस का बेशुमार प्यार मिलता है. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स ने शो के फैंस को परेशान कर दिया है. खबरें हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चंपक चाचा यानी अमित भट्ट को सेट पर चोट लग गई है.

चंपक चाचा को लगी चोट!

ईटाइम्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के चंपक चाचा को चोट लगने के बाद डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है. वो फिल्हाल शो की शूटिंग नहीं कर रहे हैं.

रिपोर्ट में शो के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक सीन के लिए एक्टर अमित भट्ट को भागना था, लेकिन भागते हुए एक्टर ने अपना बैलेंस खो दिया और वो जोर से गिर गए. गिरने की वजह से एक्टर को काफी चोट आई है. वे शूटिंग भी नहीं कर रहे हैं. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.

शो के मेकर्स ने भी अमित भट्ट को आराम करने के लिए कहा है. वे सभी एक्टर के चोट लगने से परेशान हैं और उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं. शो के टीम मेंबर्स चाहते हैं कि अमित जल्दी से ठीक होकर सेट पर उन सभी के बीच वापय आ जाएं.

शो ने पूरे किए 14 साल

तारक मेहता शो की बात करें तो ये टीवी सबसे लंबा चलने वाला शो बन चुका है. शो के लिए फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर रहती है. हर किरदार को दर्शक अपना भरपूर प्यार देते हैं. शो में अमित भट्ट का चंपक चाचा का किरदार भी फैंस का फेवरेट है. शो में चंपक चाचा और जेठालाल की बॉन्डिंग को हर किसी ने पसंद किया है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने हाल ही में 14 साल का लंबा सफर पूरा किया है. इस खास मौके पर पूरी टीम ने केक काटकर धूमधाम से जश्न भी मनाया था.

Get Well Soon Amit Bhatt!