17 साल से फैन्स के दिलों पर राज कर रहा 'तारक मेहता', खुश हुईं माधवी भिड़े, बोलीं- मेहनत...

असित कुमार मोदी का शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले 17 साल से ऑनएयर हो रहा है. हर उम्र के फैन्स का ये मोनंरनज करने में काफी सक्सेसफुल है. फिर भले ही इस शो से कई स्टार्स ने किनारा किया हो. दयाबेन भी काफी सालों से शो का हिस्सा न हों, तब भी फैन्स को इस शो की टाइमलाइन काफी पसंद आ रही है.

हाल ही में इंडिया फोरम्स संग बातचीत में सोनालिका जोशी उर्फ माधवी भिड़े ने शो के 17 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की. साथ ही उनका कहना रहा कि वो इस शो का हिस्सा बनकर खुद पर गर्व महसूस करती हैं. टीआरपी की लिस्ट में जिस तरह से शो ने टॉप 3 में जगह बनाई हुई है, वो भी 17 साल बाद, ये देखकर अच्छा लगता है. सिर्फ यही नहीं, इस शो ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' तक को टक्कर दी हुई है.

सोनालिका ने रखी अपनी बात

सोनालिका ने कहा- सच कहूं तो मैं इसपर कॉमेंट करना नहीं चाहती, ये तकनीकी मैटर है और इसे टीम मैनेज करती है. बतौर आर्टिस्ट मैं अपने काम और रोल पर भरोसा रखती हूं. हमारी टीम कभी भी इस बात पर फोर्स नहीं करती कि हम कितने नंबर्स दे रहे हैं. बस हम खुद की जिम्मेदारी सीरियसली लेते हैं.

"जिस तरह से लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हम उसे इज्जत और ग्रैटिट्यूड के साथ लेते हैं. हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी ऑडियन्स बोर न महसूस कर रही हो. ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं. हमारी राइटिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, हर कोई एक ही पेज पर होता है. हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं."

टीआपरी का नहीं सोनालिका को डर

"मैं पर्सनली टीआरपी काउंट नहीं करती. मैं ये भी परवाह नहीं करती कि ये ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है. मेरे लिए मैटर करता है कि मैं ऑडियन्स के दिलों पर राज करूं. उनका दिल जीतूं. यही मेरे लिए टीआरपी है जो मायने रखती है."

"हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं. ऑडियन्स के दिल में अपनी जगह बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर शो सक्सेसफुल हो रहा है तो हमारे ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी बनती है. बस हम सभी लोग अपने काम पर फोकस करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं."

