Super Dancer Chapter 4 के बाद इस रियलिटी शो संग जुड़ेंगी शिल्पा शेट्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिप्ला शेट्टी के लिए अब चीजें धीरे-धीरे पहले से बेहतर होती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा को बेल मिल गई है. अब एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेज शेयर कर रही हैं. एक्ट्रेस प्रोफेशनल फ्रंट पर तो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं. वे मौजूदा समय में सुपर डांसर चैप्टर 4 का हिस्सा थीं अब उनके अपगमिंग प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल्स सामने आ गई हैं. अब एक्ट्रेस इंडिया गॉट टैलेंट में जज की भूमिका में नजर आएंगी. इसका एक प्रोमो वीडियो भी शेयर कर दिया गया है.

सुपर डांसर 4 का हैं हिस्सा

सोनी टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस शो का वीडियो शेयर किया गया है. अभी वे सुपर डांसर चैप्टर 4 में जज की भूमिका में नजर आती हैं इसके बाद वे इंडियाज गॉट टैलेंट में सेम रोल में नजर आएंगी. ये शो अपने 9वें सीजन के साथ दाखिल होने वाला है. इसी दौरान मेकर्स ने शो का प्रोमो वीडियो जारी कर इस बात का खुलासा कर दिया है कि शो के लिए ऑडिशन्स भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे.

#SuperExclusive #ShilpaShetty to be seen as a judge in @SonyTV's #IndiasGotTalent!!



The auditions for the show are starting soon. pic.twitter.com/XbIvUqD8QL