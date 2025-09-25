तारक मेहता शो में बनीं 'अंजलि भाभी', एक्ट्रेस ने क्यों ससुरालवालों से छुपाया सच? बोलीं- लोगों के दिल में...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो लोगों के दिलों में बसता है. शो के एयर होने के 17 सालों बाद भी इसका क्रेज उसी तरह बरकरार है. इस दौरान इस सिटकॉम से कई एक्टर्स आए और गए, कई किरदारों के चेहरे बदले लेकिन पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं रही. इस फेम ने शो में अंजलि भाभी का किरदार निभा रहीं सुनैना फौजदार को भी परेशान किया. जब उन्हें अंजलि भाभी के रोल में नेहा मेहता से रिप्लेस किया गया तो उन्होंने शुरू-शुरू में अपने परिवारवालों को ये बात बताई ही नहीं थी.

सुनैना ने रखा सीक्रेट

हिंदी रश से बातचीत में सुनैना बताती हैं कि शुरू के एक महीने उन्होंने इस खबर को छुपा कर ही रखा. पूछे जाने पर अक्सर लुक टेस्ट या कोई ना कोई और बहाना बनाया.

सुनैना बोलीं- मैंने किसी को बताया नहीं था कि मुझे शो मिला है. शो के एक हफ्ते तक मेरे ससुरालवाले पूछते थे कहां जा रहा हो? तो मैं यही कहती कि हां वो एक शो फिगर आउट हो रहा है, लुक टेस्ट में जा रही हूं. ऐसा चल रहा था. क्योंकि इतना हाइप था तारक मेहता शो का, तो मुझे लगा कि पहले ऑन-एयर हो जाने दो.

'तो जब मेरे ससुराल वालों ने शो देखा तो कहा कि अरे, ये तो हमने देखा है. ये इधर खड़े होता है. वो उधर रहता है, उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई. वो बहुत एक्साइटेड थे. उन्हें कितना कुछ पहले से ही पता था. लेकिन शो का क्रेज की तो क्या ही बात करूं. इतना अच्छा और हिट शो है कि मुझे कौन ही मना करता.'

सुनैना ने नेहा को किया था रिप्लेस

सुनैना ने साल 2020 में तारक मेहता... शो में कदम रखा था. उन्हें शो से जुड़े 5 साल हो चुके हैं. सुनैना को भी लगा था कि उन्हें जजमेंट का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने खुशी जताई कि ऐसा नहीं हुआ. फैंस ने उन्हें खुले दिल से अपनाया.

सुनैना ने आगे खुद को लकी बताते हुए कहा कि- ये शो लोगों के दिल में है, वो भी इतने सालों से. बल्कि मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला. क्योंकि इतना जो कुछ उन्होंने अब तक इतने सालों में किया है. मैं तो बाद में गई तब भी मुझे इतना प्यार मिला. पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है.

