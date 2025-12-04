scorecardresearch
 
सुधीर दलवी के इलाज का खर्चा उठाएगा शिरडी संस्थान, कोर्ट से मिली मंजूरी, 11 लाख की मिलेगी मदद

मशहूर एक्टर सुधीर दलवी सेप्सिस बीमारी से पीड़ित हैं. उन्हें इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साई बाबा संस्थान को सुधीर के इलाज के लिए 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की अनुमति दी है. फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

सुधीर दलवी ने मांगी आर्थिक मदद (Photo: Screengrab)
सुधीर दलवी ने मांगी आर्थिक मदद (Photo: Screengrab)

मशूहर एक्टर सुधीर दलवी बुरे दौर से गुजर रहे हैं. वो सेप्सिस इंफेक्शन से जूझ रहे हैं. एक्टर के इलाज के लिए उनके परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की थी. अब राहत की बात ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साई बाबा संस्थान﻿ को एक्टर सुधीर दलवी﻿ को आर्थिक मदद देने की अनुमति दे दी है.

बीमारी से जूझ रहे सुधीर 

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुधीर दलवी को 11 लाख की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है. क्योंकि सुधीर इस वक्त मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए पैसे की जरूरत है. सुधीर ने लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार की फिल्म 'शिरडी के साई बाबा' में साई बाबा का किरदार निभाया था. इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई. उनका काम लोगों ने इतना पसंद किया कि वो उन्हें साई बाबा का रूप समझकर पूजने लगे.

सुधीर को मिली 11 लाख की मदद

सुधीर को 11 लाख की फाइनेंशियल मदद देने की परमिशन के लिए संस्थान की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई थी. क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से दिए आदेश के तहत, संस्थान को खर्चों के लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान संस्थान﻿ के वकील अनिल एस. बजाज ने बताया कि कोर्ट द्वारा गठित एड-हॉक कमेटी ने 86 साल के सुधीर को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है.

बजाज ने बताया कि सुधीर को साई बाबा के रोल के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है. वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे. संस्थान को 30 अक्टूबर 2025 को एक लेटर मिला था जिसमें सुधीर के लिए 15 लाख की मदद मांगी गई थी.

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और हितेन वेनेगांवकर की बेंच ने संस्थान से कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ नया एफिडेविट फाइल करें. जिसमें ये मेंशन हो कि क्या सुधीर हॉस्पिटल के बिल चुकाने में असमर्थ हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने को कहा गया जिनसे पता चले कि सुधीर का क्या इलाज किया गया था. संस्थान ने सुधीर की पत्नी की तरफ से उनकी बीमारी को लेकर एक एक्सप्लेनेशन सौंपा. जिसमें बताया गया है कि सुधीर बिस्तर पर हैं. घर पर दो केयरटेकर और एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उनकी देखभाल की जा रही है.

सुधीर की हालत में सुधार 1 से डेढ़ साल साल में होगा. बेंच ने इन दस्तावेजों को देखकर माना कि सुधीर को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है. इसके बाद कोर्ट ने संस्थान को एक्टर की मदद करने की अनुमति दी. सुधीर के जल्द ठीक होने के लिए फैंस दुआ मांग रहे हैं. 


एक्टर ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काफी योगदान दिया है. उन्होंने फिल्म शिरडी के साई बाबा के अलावा सीरियल रामायण में भी काम किया है. वो ऋषि वशिष्ठ के रोल में दिखे. सुधीर शो विष्णु पुराण, बुनियाद, जुनून, क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी कर चुके हैं.

