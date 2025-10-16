scorecardresearch
 

Feedback

सालों बाद साथ आईं स्मृति ईरानी-साक्षी तंवर, तुलसी संग पार्वती को देख फैंस खुश

स्मृति ईरानी ने साक्षी तंवर संग फोटो शेयर की है. इसके कैप्शन में लिखा कि उनकी साक्षी तंवर के साथ ढाई दशक पुरानी दोस्ती है. उन्हें नहीं पता था कि उनके किरदारों, तुलसी और पार्वती ने कितना हंगामा मचाया था. दोनों को दोबारा स्क्रीन शेयर करते देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं.

Advertisement
X
स्मृति ईरानी और साक्षी तंवर फिर आईं साथ (Photo: Instagram/@smritiiraniofficial)
स्मृति ईरानी और साक्षी तंवर फिर आईं साथ (Photo: Instagram/@smritiiraniofficial)

टीवी एक्ट्रेस साक्षी तंवर और स्मृति ईरानी की एक बार फिर मुलाकात हो गई है. इस मुलाकात ने फैंस का दिन बना दिया है. जल्द ही 'क्योंकि सास भी बहू थी 2' के एक एपिसोड में तुलसी और पार्वती साथ नजर आने वाली हैं. 'कहानी घर घर की' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के क्रॉसओवर एपिसोड के लिए दनों एक्ट्रेसेज ने सालों बाद फिर से मुलाकात की. फैंस इस एपिसोड के प्रोमो को देखकर खुशी से झूम उठे हैं. ऐसे में स्मृति ने खुद इंस्टाग्राम पर साक्षी के साथ एक सेल्फी कर पुरानी यादों को ताजा किया.

स्मृति ने साक्षी संग शेयर की फोटो

स्मृति ईरानी ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा कि उनकी साक्षी तंवर के साथ ढाई दशक पुरानी दोस्ती है. उन्हें नहीं पता था कि उनके किरदारों, तुलसी और पार्वती ने कितना हंगामा मचाया था. एक्ट्रेस ने लिखा, 'शालीनता, साहस और खूबसूरती. ऐसे कई विशेषण हैं जो मैं साक्षी के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं. लेकिन मैं यह बयां नहीं कर सकती कि ढाई दशक की दोस्ती के बाद उनकी यादों और वास्तविकता को गले लगाने का अनुभव कैसा था. हमें नहीं पता था कि तुलसी और पार्वती ने कितना हंगामा मचाया, क्योंकि हम इतिहास बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम उत्कृष्टता की तलाश में थे और इतिहास बन गया.'

सम्बंधित ख़बरें

Smriti Irani talks about 'Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi' sucess
'क्योंकि' में स्मृति ईरानी नहीं, बॉडी डबल से करवाई जा रही शूटिंग? बताया सच 
Smriti Irani talks about 'Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi' sucess
दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट ड‍िमांड पर स्मृति ईरानी का जवाब, बोलीं- ये मेरी चॉइस 
Salman khan once got scolded by Father Salim Khan
जब स्मृति ईरानी के सामने सलमान को पड़ी थी पिता से डांट, एक्ट्रेस ने सुनाया किस्सा 
Ekta Kapoor, Smriti Irani in kyunki saas bhi kabhi bahu thi
2000 एपिसोड का बनाना था रिकॉर्ड, स्मृति की एक कॉल, बन गया शो, बोलीं एकता 
Smriti Irani announces her return to Kyunki, vows to boost India's creative industry
एक्टिंग पर उठे सवाल, मिली कम फीस, स्मृति बोलीं- मेल एक्टर्स... 

उन्होंने आगे कहा कि वह साक्षी को केवल 'तारीफ भरे शब्दों' तक सीमित नहीं करना चाहतीं. स्मृति ने आगे लिखा, 'यह कहना कि वह एक प्यारी मां, एक समर्पित बेटी, एक सच्ची इंसान हैं, यह उन्हें केवल तारीफ भरे शब्दों तक सीमित करना है. उन्हें महज शब्दों में बांधना है... तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि यह वह इंसान है जो खामोशी को भी बोलने पर मजबूर कर देता है. तुम बहुत प्यारी हो साक्षी. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि तुम घर, उम्मीद और पूरे दिल की मालिक हो.'

Advertisement

दोनों को साथ देख खुश हुए फैंस

इस पोस्ट पर कई फैंस ने कमेंट किए हैं. तो वहीं सेलेब्स ने भी इसपर प्यार लुटाया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने पोस्ट के नीचे हार्ट इमोजी कमेंट की. कई फैंस ने कमेंट्स में दोनों एक्ट्रेसेज को 'लेजेंड' बताया. एक यूजर ने कमेंट किया, 'बचपन की यादों को फिर से जगा दिया.' दूसरे ने लिखा, 'मैं अपनी मां से पूछता था कि क्या हम देर रात तक जागकर तुलसी जी को देख सकते हैं. आज मेरी 5 साल की बेटी मुझसे पूछती है कि क्या हम तुलसी जी को एक साथ देख सकते हैं. उसे हिंदी भी नहीं समझ आती, क्योंकि हम एक तेलुगू बोलने वाला परिवार हैं और अमेरिका में रहते हैं. तुलसी जी हमारे डीएनए में इस कदर बसी हैं... और तुलसी जी और पार्वती जी को एक साथ एक फ्रेम में देखना सर्दियों की सुबह में एक गर्म चाय के प्याले जैसा है. इतनी गर्मजोशी और प्यार.'

स्मृति ईरानी और साक्षी तंवर के किरदार तुलसी और पार्वती, किरण करमरकर के ओम और अमर उपाध्याय के मिहिर के साथ, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के एक स्पेशल एपिसोड के लिए फिर से एक साथ आए हैं. 'कहानी घर घर की' की 25वीं एनिवर्सरी पर पार्वती इस शो में तुलसी से वादा करने के लिए नजर आईं कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement