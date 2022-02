नागिन 6 में Tejasswi संग दिखेगी Simba की केमिस्ट्री, Karan Kundrra बोले- 'जा तू रोमांस कर'

एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो नागिन 6 टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. इस हाई बजट शो में बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी. तेजस्वी ने शो के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है. शो में तेजस्वी के अपोजिट लीड एक्टर का रोल बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट सिम्बा नागपाल प्ले करेंगे. सोशल मीडिया पर सिम्बा, करण और तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

सिम्बा करेंगे तेजस्वी संग रोमांस!

वायरल वीडियो में करण कुंद्रा सिम्बा नागपाल से कह रहे हैं कि उन्हें उनके तेजस्वी के साथ रोमांस करने से कोई परेशानी नहीं है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिम्बा करण से मस्ती में कहते हैं- बुरा मत मानना मैं बहुत रोमांस करने वाला हूं इसके (तेजस्वी प्रकाश) के साथ. इसपर करण कहते हैं- मैं दुनिया में किसी के साथ भी पंगे कर सकता हूं, लेकिन तेरे साथ मुझे कोई पंगा नहीं है. जा तू रोमांस कर इसके साथ जितना कर सकता है. तू मेरा सिम्बू है. कोई और हीरो होता तो मुझे अजीब लगता.लेकिन तुझसे कोई परेशानी नहीं है.

#Naagin6 ka naag who will romance #TejasswiPrakash revealed

its #SimbaNagpal, #KaranKundrra says mjhe koie issue nahi ha terese😭😂 pic.twitter.com/3TdZZ3gS9E