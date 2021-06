कभी-कभी आप लिस्ट बनाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, चर्चा में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्ट

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं. लोकप्रिय अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने हाल ही में अपने प्रशंसकों को चिंतित कर दिया था, जब खबर आई कि वह घायल हो गए हैं. इस खबर के बाद से ही सिद्धार्थ के फैंस ने उनके जल्द सही होने की प्रार्थना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए.

सिद्धार्थ शुक्ला ने किया ट्वीट

आज सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसा हम प्लान करते हैं कभी-कभी, आपके तरीके से कुछ भी नहीं होता है. उन्होने ट्वीट किया, "कभी-कभी आप चीजों को करने के लिए लिस्ट बनाते हैं लेकिन अंत में कुछ भी नहीं कर पाते …… .. और कभी-कभी कुछ न करते हुए भी असल में बहुत कुछ कर जाते हैं.”

अब उनके इस ट्वीट को देखने के बाद उनके फैंस अपनी प्रतक्रियां साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अब भी तो दर्द नहीं है कृपया हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करें सिड आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आपके जल्द सही होने की कामना करते हैं."

Sometimes you make list of things to do and land up doing nothing …….. and sometimes doing nothing is actually doing a lot …