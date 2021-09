Sidharth Shukla के पोस्टमार्टम का इंतजार, शरीर पर नहीं चोट के निशान

हिंदी टीवी इंडस्ट्री के बड़े स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का गुरुवार की सुबह निधन हो गया. हार्ट अटैक ने उनकी 40 साल की उम्र में जान ले ली. बताया जा रहा है कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला दम तोड़ चुके थे. सिद्धार्थ को उनके जीजा मृत हालत में अस्पताल में लाए थे.

सिद्धार्थ के शरीर पर नहीं चोट के निशान

मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सिद्धार्थ के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं थे. सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर जांच के लिए पुलिस की एक टीम मौजूद है. अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है. परिवार ने भी अभी तक एक्टर के निधन पर कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं. फैमिली और पुलिस दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. कूपर अस्पताल में डॉक्टर शिव कुमार और बाकी सीनियर डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे. अस्पताल के ही एक डॉक्टर निरंजन ने सुबह 10.30 बजे एक्टर की बॉडी की जांच की थी. उन्होंने बताया था कि अस्पताल लाने से पहले सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी. पुलिस इस मामले में सिद्धार्थ के परिवार का भी बयान दर्ज करेगी.

सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के साथ अंधेरी वेस्ट के एवरसाइन ग्रीन्स अपार्टमेंट में A विंग में रहते थे. वहीं उनकी बहनें B विंग में रहती थीं. सिद्धार्थ के करीबी रिश्तेदार उनके घर पहुंच रहे हैं. कोई भी सिद्धार्थ की मां से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है. सिद्धार्थ की मां और बहनें साथ में हैं.

कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के घरवाले मौजूद

सिद्धार्थ शुक्ला के जीजा, बहन और करीबी रिश्तेदार कूपर अस्पताल में मौजूद हैं. सिद्धार्थ के कई दोस्त भी ये शॉकिंग खबर सुनने के बाद अस्पताल का रुख कर रहे हैं. शहनाज गिल, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की करीबी दोस्त हैं, वे भी शूटिंग छोड़ सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ी हैं.

