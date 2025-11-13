फरहाना भट्ट को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम, हेटर्स को दिया जवाब, बोले- धर्म...

एक्टर-व्लॉगर शोएब इब्राहिम फैन्स के फेवरेट हैं. शोएब अपने व्लॉग के जरिए फैन्स से जुड़े रहते हैं. फैन्स भी उन्हें बेशुमार प्यार देते हैं. बीच-बीच में कई मौके ऐसे भी आते हैं, जब उन्हें ट्रोल किया जाता है. एक बार उन्हें धर्म के नाम पर ट्रोल किया गया, जिसका उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या.

क्यों ट्रोल हुए शोएब?

असल में शोएब ने अपने इंस्टाग्राम पर Q&A सेशन किया, जिसमें एक फैन ने उनसे पूछा कि Bigg Boss 19 में उनका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है? शोएब ने फरहाना भट्ट का नाम लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें फरहाना का गेम पसंद है. फरहाना का नाम लेते ही उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने कहा आप मुस्लिम हो. फरहाना भी मुस्लिम हैं. इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो.

जवाब में शोएब ने कहा कि पिछले साल मैं करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रहा था. जबकि वहां पर विवियन था. अगर आप ये धर्म वाली बात कर रहे हो तो. तो मुझे करणवीर मेहरा का गेम बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे वो बहुत पसंद था. मैं बहुत खुश हुआ था कि वो जीता. तो घुम फिर के धर्म पर मत आओ.

छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब देकर शोएब ने फैन्स का दिल जीत लिया. शोएब टीवी के उन स्टार्स में से हैं, जो कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहते हैं. वो एक फैमिली पर्सन हैं, जो काम के बाद सिर्फ और सिर्फ परिवार पर फोकस करना जानते हैं.

फरहाना भट्ट का BB19 में गेम

फरहाना भट्टा बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वो एक लोकप्रिय कश्मीरी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने लैला मजनू और नोटबुक जैसी मूवीज में काम किया है. वो अपनी बोल्ड और बेबाक पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. शो में उन्हें कई बार अपने बोल्ड और रूड बिहेवियर के लिए सलमान खान से डांट खानी पड़ी.

फरहान उन कंटेस्टेंट्स में से हैं, जिन्हें आप प्यार कर सकते हैं, नफरत दे सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते. हालांकि, देखना होगा कि वो फिनाले में पहुंच पाती हैं या नहीं.

