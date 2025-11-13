scorecardresearch
 

Feedback

फरहाना भट्ट को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम, हेटर्स को दिया जवाब, बोले- धर्म...

एक्टर-व्लॉगर शोएब इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम Q&A सेशन में बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया, जिसके बाद उन्हें धर्म के नाम पर ट्रोल किया गया. जानते हैं कि उन्होंने हेटर्स को क्या जवाब दिया.

Advertisement
X
शोएब इब्राहिम के जवाब ने जीता फैन्स का दिल (Credit: Instagram/ms.dipika)
शोएब इब्राहिम के जवाब ने जीता फैन्स का दिल (Credit: Instagram/ms.dipika)

एक्टर-व्लॉगर शोएब इब्राहिम फैन्स के फेवरेट हैं. शोएब अपने व्लॉग के जरिए फैन्स से जुड़े रहते हैं. फैन्स भी उन्हें बेशुमार प्यार देते हैं. बीच-बीच में कई मौके ऐसे भी आते हैं, जब उन्हें ट्रोल किया जाता है. एक बार उन्हें धर्म के नाम पर ट्रोल किया गया, जिसका उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या. 

क्यों ट्रोल हुए शोएब?

असल में शोएब ने अपने इंस्टाग्राम पर Q&A सेशन किया, जिसमें एक फैन ने उनसे पूछा कि Bigg Boss 19 में उनका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है? शोएब ने फरहाना भट्ट का नाम लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें फरहाना का गेम पसंद है. फरहाना का नाम लेते ही उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने कहा आप मुस्लिम हो. फरहाना भी मुस्लिम हैं. इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो. 

सम्बंधित ख़बरें

Dipika Kakar discharged from hospital.
दीपिका की कैंसर जर्नी, काटा गया 11 सेंटीमीटर लिवर, 2 साल तक रहना होगा अलर्ट 
Pankaj Dheer, Dipika Kakkar
पंकज धीर के अंतिम संस्कार में रो पड़ीं दीपिका, शोएब ने संभाला  
Dipika Kakar hair mask
दीपिका कक्कड़ का नेचुरल हेयर मास्क: क्या बच्चों के लिए सुरक्षित? 
Ankita Lokhande,Shoaib Ibrahim,Dipika kakkar
हॉस्पिटल में अंकिता के पति विक्की, शादी के बाद दीपिका ने खोई पहचान 
Aamrapali Dubey, Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar
शोएब से शादी के बाद दीपिका ने खोई पहचान, आम्रपाली बोलीं- घर पर... 

जवाब में शोएब ने कहा कि पिछले साल मैं करणवीर मेहरा को सपोर्ट कर रहा था. जबकि वहां पर विवियन था. अगर आप ये धर्म वाली बात कर रहे हो तो. तो मुझे करणवीर मेहरा का गेम बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे वो बहुत पसंद था. मैं बहुत खुश हुआ था कि वो जीता. तो घुम फिर के धर्म पर मत आओ. 

Advertisement
शोएब इब्राहिम ने ट्रोल को दिया जवाब

छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब देकर शोएब ने फैन्स का दिल जीत लिया. शोएब टीवी के उन स्टार्स में से हैं, जो कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहते हैं. वो एक फैमिली पर्सन हैं, जो काम के बाद सिर्फ और सिर्फ परिवार पर फोकस करना जानते हैं.

फरहाना भट्ट का BB19 में गेम
फरहाना भट्टा बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वो एक लोकप्रिय कश्मीरी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने लैला मजनू और नोटबुक जैसी मूवीज में काम किया है. वो अपनी बोल्ड और बेबाक पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. शो में उन्हें कई बार अपने बोल्ड और रूड बिहेवियर के लिए सलमान खान से डांट खानी पड़ी. 

फरहान उन कंटेस्टेंट्स में से हैं, जिन्हें आप प्यार कर सकते हैं, नफरत दे सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते. हालांकि, देखना होगा कि वो फिनाले में पहुंच पाती हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement