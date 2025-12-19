'भाभीजी घर पर हैं' में लौटने को क्यों राजी हुईं शिल्पा शिंदे? मेकर्स संग भूलीं झगड़ा, हेटर्स को दिया जवाब

पॉपुलर शो 'भाभीजी घर पर हैं' में ओरिजनल अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे लौट आई हैं. इस बार फैंस को उनका 2.0 वर्जन दिखेगा. शो में कॉमेडी के साथ हॉरर का तड़का भी लगेगा. प्रोमो वीडियो में शिल्पा का नया अवतार देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. इस शो के सेट पर शिल्पा 9 साल बाद कमबैक करेंगी. उनके लौटने से शुभांगी अत्रे की छुट्टी हो गई है.

और पढ़ें

मेकर्स संग विवाद को भूलीं

कभी शिल्पा का शो के मेकर्स संग विवाद हुआ था. अब सालों बाद वो पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ चुकी हैं. शो में दोबारा से लौटने की वजह का उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है. टेली मसाला संग बातचीत में वो कहती हैं- मैंने कभी सोचा नहीं था लौटूंगी, शायद एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनती. एक बार हां बोल दिया तो बोल दिया. क्योंकि इस चीज के बीच में 10 साल बीत गए हैं. बहुत सारी चीजें हो गई हैं. सोच नहीं सकती थी कि आना है, फिर से करना है. बीच में हम सबके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे. मैंने भी काम कर लिया. मैं अपने काम में खुश हूं.

अच्छे ऑफर करने में शिल्पा को यकीन

वो कहती हैं- मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें खुश हूं. कुछ लोगों को लगता है काम नहीं मिलता, तो सही कहा, सही पकड़े हैं. ऐसे-ऐसे फालतू काम के ऑफर आते हैं तो इससे अच्छा घर पर बैठो. करना है तो बेस्ट करना है. मैंने हमेशा अच्छा काम पकड़ा है. क्वॉलिटी मैटर करती है मेरे लिए. मेरे लिए ये नया शो है.

Advertisement

शिल्पा ने बताया कि भाभी 2.0 बनकर वो अपने कैरेक्टर में पुराना चार्म बरकरार रखेंगी. वो कहती हैं- मुझे उस अंगूरी की कॉपी करना ही है. वो मेरे लिए सबसे मुश्किल है. तब वो किरदार हो गया था. अभी 2.0 है तो हमारी कोशिश है कोई फसड़ ना मचे, बस अच्छी चीज हो. लोग खुश हो जाएं. इस बार शो में मजे आएंगे. सस्पेंस दिखेगा. बहुत ज्यादा भूलभुलैया है. बहुत सारा मसाला मेकर्स ने डाला है.

शिल्पा के मुताबिक, वो लोगों की निगेटिव बातों और कंपेरिजन की चिंता नहीं करती हैं. वो सोशल मीडिया पर चल रही बातों की परवाह नहीं करतीं. सोशली कम एक्टिव रहती हैं. वो कहती हैं- लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, भगवान उन्हें अक्ल दे. हम बस खुशियां बांटना चाहते हैं. पुरानी कास्ट संग काम करने पर शिल्पा ने खुशी जताई. वो कहती हैं- मेरे लिए रात गई बात गई. मैं चीजों को खींचती नहीं हूं. कुछ रिश्तों को मैंने जहन में रखा है. अभी इस शो में पास्ट का कुछ नहीं है. मेरे लिए ये पूरा नया शो है.



---- समाप्त ----