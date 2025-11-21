scorecardresearch
 

शहनाज गिल ही नहीं, इतने सालों में बदल गए हैं उनके पिता भी, देखकर पहचानना मुश्किल

शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा, 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं. उनसे मिलने के लिए पिता संतोख जाने वाले हैं. शो के प्रोमो में संतोख सिंह सुख का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. संतोख सिंह सुख का लुक बताता है कि बीते 6 सालों में शहनाज गिल ही नहीं बल्कि उनके पिता भी एकदम बदल गए हैं.

शहनाज गिल के पापा का स्टाइल देख रह जाएंगे भौचक्के (Photo: Youtube Screengrab)
साल 2019 में आए 'बिग बॉस 13' से फेम पाने वाली शहनाज गिल आज बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं. इतना ही नहीं, अब वो पंजाबी सिनेमा का भी फेमस चेहरा बन चुकी हैं. शहनाज ने बीते सालों में पंजाबी सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ संग फिल्में की हैं. बॉलीवुड में उन्होंने सलमान खान और राघव जुयाल संग काम किया है. शहनाज को उनके काम के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जाना जाता है.

शहनाज के पिता का ट्रांसफॉर्मेशन है किलर

बिग बॉस के घर में गोलू-मोलू और क्यूट-सी शहनाज गिल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. शहनाज की बेबाकी और उनका मजेदार अंदाज फैंस को खूब मजा दिलाता था. लेकिन कई बार वो अपने मोटापे को बॉडीशेमिंग का शिकार भी हुईं. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शहनाज गिल ने ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया था कि सभी हक्के-बक्के रह गए थे. एक्ट्रेस ने नया सिर्फ जबरदस्त वेट लॉस किया, बल्कि अपनी डाइट और योग के बारे मे भी खुलकर बात की. आज शहनाज गिल फिटनेस को जमकर प्रमोट करती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संतोख सिंह को पहचान पाना मुश्किल

 

उस सीजन में एक्ट्रेस शहनाज गिल से मिलने उनके पिता संतोख सिंह सुख आए थे. संतोख ने बेटी से मुलाकात के साथ-साथ घरवालों को भी झाड़ लगाई थी. अब शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा, 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं. उनसे भी मिलने के लिए संतोख जाने वाले हैं. शो के प्रोमो में संतोख सिंह सुख का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. संतोख सिंह सुख का लुक बताता है कि बीते 6 सालों में शहनाज गिल ही नहीं बल्कि उनके पिता भी एकदम बदल गए हैं.

संतोख सिंह सुख की ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है. वो पंजाबी पापा जी से एकदम डैपर डूड बन गए हैं. संतोख को देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है. 'बिग बॉस 19' के प्रोमो वीडियो में उन्हें देख दर्शकों के भी होश उड़ गए हैं. यूजर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा. तो वहीं कई यूजर्स का कहना है कि संतोख सिंह, बेटे शहबाज बदेशा के पिता कम और बड़े भाई ज्यादा लग रहे हैं. शहबाज की ब्लू पैंट-सूट वाली फोटो भी वायरल हो रही है. ऐसा ही सेम आउटफिट पहनकर संतोख सिंह सुख बिग बॉस के घर में दाखिल हुए हैं.

शुरुआत में जब संतोख सिंह को देखा गया था तो वह छोटी दाढ़ी-मूंछों रखे हुए थे. उनके सिर पर बाल भी कम थे. अब संतोख एकदम बदल गए हैं. उन्होंने अपने बालों को लंबा कर लिया है और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या जैसा बीयर्ड लुक रख लिया है. ऐसे में फैंस का दिल उनके ऊपर आ गया है. 'बिग बॉस 19' में संतोख के एंट्री लेते ही घरवाले भी हिल गए थे. सभी उन्हें डैपर और यंग लुक के फैन हो गए.

संतोख सिंह पर लग चुके हैं बड़े आरोप

संतोख सिंह सुख विवादित लोगों में से एक रहे हैं. मई 2020 में एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि ये झूठे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज सहित सबूत मौजूद हैं. जून 2020 में संतोख सिंह सुख के शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया था. उन्होंने विनिंग सिंबल के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और एक कैप्शन लिखा, 'थोड़ा समय लगा लेकिन सच्चाई की जीत हुई', और एक पोस्ट में उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी बेगुनाही पर विश्वास किया. इसके अलावा संतोख के साथ एक हादसा भी हुआ था. उनपर अनजान बाइक सवारों ने गोली चलाई थी.

