बिग बॉस में 'बुली गैंग के लीडर' बने शहबाज बदेशा, कॉमेडी की आड़ में पार की हदें, खिलाफ हुई ऑडियंस

बिग बॉस 13 आइकॉनिक सीजन में काउंट किया जाता है. वैसा धमाकेदार और एंटेरटनमेंट से भरपूर सीजन दोबारा नहीं दिखा. शो में पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल की मासूमियत और कॉमेडी ने सबका दिल जीता. सीजन 19 में शहनाज के भाई शहबाज बदेशा ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री ली. बीबी फैंस को उम्मीद थी कि बहन की तरह शहबाज अपने गेम और कॉमिक पंच से दर्शकों का दिल जीतेंगे. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है.

शहबाज से इंप्रेस सलमान

शुरुआत में शहबाज ने लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाई. शो में घरवालों के बीच वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए. शहबाज ने सबको एंटरटेन किया. सलमान ने उनकी तारीफ की. अमाल मलिक, जीशान कादरी, बसीर संग उनका बॉन्ड पसंद किया गया. शहबाज शो को एंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश करते दिखे. उन्होंने अमाल संग मिलकर प्रैंक किए, टास्क में सबको हंसाया. हंसी-मजाक में बाकी घरवालों की खिल्ली भी उड़ाई. लेकिन गेम में जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ, शहबाज कॉमेडी की आड़ में हद पार करने लगे.

शहबाज का कैसे बिगड़ा गेम?

शहबाज शो में एंटरटेनमेंट के नाम पर दूसरे घरवालों को बुली करते दिखे. इसमें अमाल मलिक, जीशान कादरी उनका साथ देते नजर आए. अभिषेक बजाज की टीम को नीचा दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते. अशनूर-अभिषेक के रिश्ते पर कमेंट किया. इसके लिए अशनूर से उन्हें डांट भी पडी. शहबाज अपनी गैंग संग मिलकर चलते-फिरते किसी का भी मजाक उड़ाने लगे. फरहाना भट्ट के लुक्स, दातों, स्किन पर कमेंट किया. दोस्ती की खातिर फरहाना ने हंसकर टाला, लेकिन ऑडियंस को ये नागवार गुजरा. कईयों का मानना है शहबाज के आने के बाद अमाल का गेम बिगड़ा है.

ट्रोल हुए शहबाज

सोशल मीडिया पर शहबाज को ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स का कहना है वो अपनी बहन शहनाज के जैसा बनना चाहते हैं. लेकिन दोनों की कॉमेडी में जमीन-आसमान का फर्क है. शहनाज में मासूमियत थी. वो दिल से खेलती थीं. मगर शहबाज लोगों पर कमेंट कर उन्हें नीचा दिखाते हैं. मस्ती करते हुए अपनी हद पार करते हैं. लोगों की ये भी शिकायत है क्यों सलमान बुली गैंग के लोगों को कुछ क्यों नहीं कहते? यूजर्स ही नहीं घरवाले भी कह चुके हैं कि शहबाज के जोक्स रिपिटेटिव हैं, इसलिए अब वो एंटरटेनिंग नहीं लगते. कुछ ने शहबाज को इरिटेटिंग और विलेन भी बताया है.

उम्मीद है आने वाले वीकेंड का वार में सलमान शहबाज को कॉल आउट करें. ताकि वो फन करते हुए अपनी लिमिट में रहे. वरना ये शो शहबाज को पॉपुलैरिटी तो दे ही देगा, लेकिन ऑडियंस के बीच उनकी पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव इमेज हाईलाइट होगी.

---- समाप्त ----