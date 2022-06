Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: विराट-पाखी को साथ देख कर भड़के फैंस, ट्रेंड हुआ #ShameOnStarPlus

#ShameOnStarPlus... सोशल मीडिया स्क्रॉल करते-करते अचानक इस ट्रेंड पर नजर पड़ी. पहले तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि आखिर लोग अपने फेवरेट चैनल को ट्रोल क्यों करेंगे. इसलिये मुद्दे की छानबीन की और इसकी वजह भी ढूंढ निकाली. सोशल मीडिया पर स्टार प्लस के ट्रोल होने की वजह गुम है किसी प्यार में शो है.

सोशल मीडिया के निशाने पर स्टार प्लस

सोशल मीडिया के जमाने छोटी से छोटी गलती भी बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है. फिर यहां तो बात दर्शकों के फेवरेट शो गुम है किसी प्यार में की है. असल में स्टार प्लस ने अपने अपकमिंग शो का प्रोमो रिलीज किया था. प्रोमो में गुम है किसी प्यार में के लीड एक्टर नील भट्ट (विराट) और ऐश्वर्या शर्मा (पाखी) साथ में दिखाई दिये.

पूनम ढिल्लों-भाग्यश्री की खूबसूरती के हैं दीवाने, क्या देखी इनकी बेट‍ियां, मां से नहीं कम



इन्हें साथ में देखना फैंस को थोड़ा अखर गया. वो इसलिये क्योंकि शो में विराट की वाइफ सई (आयशा सिंह) हैं. वहीं विराट की भाभी यानी पाखी दिलो-जान से चाहती है कि विराट उसका हो जाये. इस हिसाब से देखा जायेगा, तो चैनल वालों को प्रोमो में विराट के साथ सई को दिखाना चाहिये. पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और प्रोमो में विराट-पाखी की जोड़ी बना दी.

Udan Patolas Trailer: सेक्स करने से चेहरे पर आता है ग्लो, मिल‍िए ये कहने वाली 'उड़न पटोलास' से

नील भट्ट (विराट), पाखी (ऐश्वर्या शर्मा) रील लाइफ में भले ही एक-दूजे के नहीं हो सके. पर रियल लाइफ में शादी करके एक-दूसरे का हाथ थाम चुके हैं. शायद यही वजह रही होगी, जो चैनल ने दोनों को प्रोमो में साथ दिखा दिया. पर ये बात आयशा सिंह के फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है. खुद ही देख लीजिये कि ट्वीटर पर कैसे आयशा के फेवर में ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई.

All #GHKKPM valo boycott STAR PLUS

Come to color tv watch sat sun 8 to 10:30 #Naagin6

and #DDJWithKaran karan



SHAME ON STAR PLUS#TeJran #KKundrraSquad #KaranKundrra https://t.co/H0ZDTIvUFp