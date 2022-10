Bigg Boss 16: सामने आया शालीन का बड़ा झूठ, एक्स वाइफ दलजीत ने खोल दी पोल

बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट शालीन भनोट के लिये उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर ने एक मैसेज शेयर किया है. इस मैसेज के जरिये दलजीत ने शालीन भनोट की पोल खोल दी है. इसके अलावा उन्होंने टीना दत्ता के लिए भी एक मैसेज शेयर किया है. आइये जानते हैं कि दलजीत ने शालीन-टीना को लेकर क्या कहा.

खुल गई शालीन की पोल

शालीन भनोट बिग बॉस हाउस में एक अलग तेवर में नजर आ रहे हैं. वो कभी साजिद खान से पंगा लेते दिखते हैं. कभी टीना दत्ता से अपने प्यार का इजहार करते दिखते हैं. हाल ही में शो में शालीन भनोट ने अपनी एक्स वाइफ दलजीत कौर का जिक्र किया. शालीन ने दलजीत के बारे में बात करते हुए कि वो अभी भी उनके बेस्टफ्रेंड है.

शालीन की बातों से शॉक दलजीत ने एक ट्वीट शेयर किया. दिलजीत लिखती हैं, 'शालीन भनोट मैं तुम्हारी बेस्टफ्रेंड नहीं हूं. बेटे की वजह से हम एक या दो महीने में मिलते हैं. अच्छा दोस्त बनने के लिये ये काफी नहीं है. लव लाइफ के लिये तुम्हें ऑल द बेस्ट. मैं कहना चाहती हूं कि मुझे लेकर झूठी कहानियां बनना बंद करो. तुमको ये सब मजाक लग रहा है क्या? टीना दत्ता तुम्हारे लिये दिल में कुछ नहीं है.'

दलजीत के ट्वीट के बाद फैंस उनके सपोर्ट में आ गये हैं. इसके साथ कई लोग शालीन के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं.

No I am not your best friend shalin. Meeting once in a month or two months for the sake of my child does not qualify as friendship.I wish you luck with your love life but leave me out of your fictions and stories please.And u r calling it funny?really?Tina no hard feelings for u.