क्लब में ड्रिंक करने पर ट्रोल हुए Aryan Khan, सपोर्ट में उतरे शाहरुख खान के फैंस, बोले- ये भी क्राइम है क्या?

शाहरुख खान के हैंडसम हंक बेटे आर्यन खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ड्रग्स मामले में क्लीनचिट मिलने के बाद आर्यन खान खुलकर अपनी लाइफ के हर मोमेंट को अपने अंदाज में एन्जॉय कर रहे हैं. बीते दिन क्लब में पार्टी करते हुए आर्यन खान का वीडियो सामने आया, जिसके बाद से आर्यन पर कुछ लोगों ने निशाना साधने की कोशिश की. लेकिन शाहरुख खान के फैंस आर्यन के हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं.

क्लब से वायरल हुआ आर्यन का वीडियो

आर्यन खान का क्लब में पार्टी करते हुए जो वीडियो सामने आया था, उसमें वो ब्लैक टीशर्ट पहने कैजुअल लुक में दिखे. उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है. लेकिन फिर वो मास्क नीचे कर कोई ड्रिंक पीते हैं और फिर से मास्क पहन लेते हैं. बार में बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक भी चल रहा है.

आर्यन क्यों हो रहे ट्रोल?

आर्यन का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आर्यन को क्लब में पार्टी करता देखकर कुछ लोगों ने उनपर निशाना साधने की भी कोशिश की. ड्रग्स केस से रिहा होने के बाद आर्यन को क्लब में ड्रिंक करता देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन सबसे खास बात ये है कि आर्यन खान को ट्रोल होता देखकर उनके और शाहरुख खान के फैंस आर्यन के सपोर्ट में आगे आ गए हैं और आर्यन को ट्रोल करने वालों को खूब लताड़ रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने आर्यन खान का पार्टी वीडियो शेयर करते हुए उन्हें खूब फटकारा. यूजर ने लिखा- तो आर्यन खान दोबारा अपनी दिखावटी लाइफस्टाइल में लौट गए हैं. जब पैसा और पावर कानून से आगे निकल जाती है तो आरोपी और अपराध करने के लिए प्रमोट हो जाता है. इस आरोपी को क्लीनचिट देने से और तबाही आएगी. यूजर ने आर्यन खान को ट्रोल करते हुए अपने ट्वीट में NCB को भी टैग किया है. कई ऐसे यूजर्स हैं जो आर्यन को क्लब में पार्टी करता देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

So Aryan Khan back to his ostentatious lifestyle! Just when Money & Power overplay Law & Order,accused get promoted for further crimes! @narcoticsbureau @dg_ncb clean chit to this accused is only going to play more havoc!

Salute to the honest efforts of @swankhede_IRS pic.twitter.com/034EYfxJ7x — deepali 🇮🇳 (@deepali53882005) July 19, 2022

हेटर्स पर भड़के शाहरुख-आर्यन के फैंस

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर आर्यन खान को ट्रोल होता देखकर शाहरुख खान के फैंस उनके लाडले बेटे आर्यन की सपोर्ट में आगे आ गए हैं. शाहरुख के फैंस आर्यन खान को ट्रोल करने वालों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं. एक फैन ने हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा- अच्छा तो अब क्लब में दारू पीना भी क्राइम हो गया?

Acha toh ab club me daru pina bhi crime ho gaya. Hmmmmmmmm🤨#AryanKhan — Kumar Tanmay (@KumarTanmay15) July 19, 2022

एक और फैन ने लिखा- अल्होकल लेना क्राइम नहीं है.

Alcohol Lena is not a crime #AryanKhan — veena singh (@veenasi15630045) July 19, 2022

एक अन्य फैन ने ट्रोल्स पर तंज करते हुए लिखा- आर्यन खान को अब पार्टी भी नहीं करनी चाहिए, हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है?

Apparently Aryan Khan shouldn't even party now, tf is wrong with our people ? — sasuke (@leavethisbehnd) July 19, 2022

There’s a video of him drinking in a club and he gets hate for it — Aryan Khan Fanpage (@aryankhanfanpge) July 19, 2022

#AryanKhan -As per rules of land,taking drugs is crime&after being apprehended,AryanKhan has been given a clean chit by NCB-Consuming alcohol is neither a sin nor a crime;if taken judiciously-AryanKhan has a responsibility towards himself&to his family-Better to leave him alone! July 19, 2022

आर्यन खान की बात करें तो वो बीटाउन के सबसे कूल स्टारकिड हैं. आर्यन की एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं. ड्रग्स केस मामले में फंसने के बाद उन्हें फैंस का बेशुमार सपोर्ट और प्यार मिला है. शाहरुख खान ने भी अपने बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. सबसे अच्छी बात है कि ड्रग्स केस में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है और साथ ही उनका पासपोर्ट भी लौटा दिया गया है.