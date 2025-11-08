फरहाना भट्ट ने TV एक्टर्स पर कसा तंज, सायंतनी घोष बोलीं- आप भी एक टीवी शो का हिस्सा हैं

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' फैन्स के बीच छाया हुआ है. एक एपिसोड में गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच बहस होती है, जिसमें एक्ट्रेस टीवी इंडस्ट्री को लेकर ताना कसती हैं. टीवी एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने फरहाना की क्लास लगाई है. उनका कहना है कि जिस टीवी स्टार और इंडस्ट्री को आप नीचा दिखाने की कोशिश में जुटी हो, उसी टीवी के शो में आप भी दिख रही हो.

सायंतनी घोष ने किया रिएक्ट

टीवी इंडस्ट्री पर फरहाना ने जो कॉमेंट किया, उसपर सायंतनी ने जूम संग बातचीत में कहा- मैं टीवी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स में शुमार रही हूं. हम लोग आर्टिस्ट्स हैं और मीडियम इसमें मायने नहीं रखता है. मैंने कभी इन बातों को बढ़ावा नहीं दिया है, खासकर उन बातों को जहां कोई इंसान टीवी को नीचा दिखा रहा हो.

मुझे लगता है कि हर घर में टीवी ने अपनी जगह बनाई है. फैन्स के बीच जो किरदार टीवी के मशहूर हुए हैं वो किसी और मीडियम के नहीं हुए. हर बड़ा फिल्ममेकर टीवी पर आकर ही अपनी फिल्म को प्रमोट करता है. जिससे उसको बड़ी रीच मिल सके. मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप भी एक टीवी शो में ही हो. आप क्यों इस मीडियम में आए हो अगर आपको इतना बुरा लगता है. क्योंकि आपको ऑडियन्स से कनेक्ट होना है, इसलिए आप इस मीडियम में आए हो.

मुझे लगता है कि टीवी आर्टिस्ट्स तकनीकी तौर पर काफी सही होते हैं. वो हर रोज परफॉर्म करते हैं. मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है टीवी मीडियम को इज्जत देने का. टीवी एक्टर्स की अपनी जगह और पहचान है और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. टीवी एक्टर्स जो डिजर्व करते हैं वो कोई नहीं समझ सकता.

बता दें कि गौरव ने एक टास्क के दौरान चिल्लाते हुए कहा था कि तुम लोग जितना भी ताली बजाओ, मैं यहीं करूंगा और तू देखेगी. फिर फरहाना ने पूछा- तुम कौन हो? टीवी के सुपरस्टार के साथ ये क्या हो गया? जवाब में एक्टर ने कहा- मैं पावर ऑफ टेलीविजन दिखाऊंगा. तू फिनाले में खड़ी होकर मेरे लिए ताली बजाएगी. मैं हूं सुपरस्टार टीवी का. तू पहचानी जाएगी कि तू मेरे सीजन में आई थी.

