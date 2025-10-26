scorecardresearch
 

'पिता को खो दिया...मिस यू डैड', सतीश शाह के निधन से टूटे ऑनस्क्रीन बेटे, बयां किया दर्द

सतीश शाह के निधन से सुमित राघवन को गहरा सदमा लगा है. वो उनके साथ बिताए पलों को याद कर भावुक हो उठे हैं. एक वीडियो शेयर कर उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर कीं और बताया कि कैसे वो एक पिता समान थे. सुमित ने कहा कि वो उन्हें बहुत याद करते हैं.

सतीश की याद में रो पड़े सुमित (Photo: Screengrab)
फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार सतीश शाह के निधन से सभी सदमे में हैं. वहीं साराभाई वर्सेज साराभाई शो में उनके बेटे का किरदार निभा चुके सुमित राघवन को भी उनके अचानक चले जाने का धक्का लगा है. वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं. सुमित ने एक वीडियो जारी कर अपनी फीलिंग्स बयां की और बताया कि कैसे सतीश उनके लिए हमेशा से फादर फिगर रहे हैं. 

सतीश की याद में रो पड़े सुमित

सुमित ने वीडियो शेयर कर लिखा- लव यू सतीश काका... लव यू डैड, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत याद करते हैं- इंदु नारद मुनी. मालूम हो कि, सतीश ने साराभाई वर्सेज साराभाई में इंद्रवदन साराभाई का तेज तर्रार किरदार निभाया था. 

वीडियो में सुमित नम आंखों से सतीश को भावभीनी श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए. वो उन्हें यादकर बहुत इमोशनल हो गए. सुमित ने कहा- "2004 में हमने एक शो शुरू किया था और 70 एपिसोड के बाद हमने शूटिंग बंद कर दी थी, क्योंकि वो चल नहीं रहा था. 21 साल बाद वो शो सबके दिलों की धड़कन बन गया. वो शो है‘साराभाई वर्सेज साराभाई’. लोग हमारे किरदारों को पहचानने लगे हैं. वो अपने परिवार के सदस्यों को साहिल, रोशेष या मोनिषा समझते हैं. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे घर के इंद्रवदन हैं, इंद्रवदन तो बस एक ही है और वो हैं सतीश शाह. वो हम सबको छोड़कर चले गए.''

'साहिल' को याद आए 'इंद्रवदन'

सुमित ने आगे कहा,''यह शो जितना ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, हमारा रिश्ता भी उतना ही मजबूत होता गया है. हम जब भी मिलते, अपने ऑन-स्क्रीन किरदारों में होते. हम उन्हें मम्मी-पापा कहकर बुलाते थे. आज साराभाई के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं. वे काफी समय से तकलीफ में थे. साराभाई के सभी प्रशंसक अपनी संवेदनाएं भेज रहे हैं. साराभाई वर्सेस साराभाई परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते, मैं सभी संवेदनाएं स्वीकार करता हूं. अलविदा पापा, फिर मिलेंगे."

बता दें, कि प्रोड्यूसर-डायरेक्टर जमनादास मजीठिया भी सतीश शाह के निधन से स्तब्ध हैं, उन्होंने कहा कि, 'मैं इस खबर से बहुत स्तब्ध हूं. आज मुझे फोन आया कि सतीश जी नहीं रहे. मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि सुबह लगभग 11: 30 बजे उन्होंने सतीश से बात की थी और उसके कुछ ही देर बाद हमें उनके जाने की खबर मिली. हम परसों मिलने वाले थे.''

