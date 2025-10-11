scorecardresearch
 

'रामायण' फेम सुनील लहरी की बहू बनी एक्ट्रेस, मिला सास का आशीर्वाद, बोली- मां...

सारा खान अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. अली मर्चेंट से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी बार घर बसाया है. वो रामायण फेम सुनील लहरी के घर की बहू बन गई हैं.

सासू मां ने अप्रूव किया सारा का रिश्ता (PHOTO: Instagram @ssarakhan)
टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने रामायण फेम सुनील लहरी के बेटे कृष्ण पाठक से शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी शादी की गुड न्यूज फैन्स से शेयर की. 

सारा को मिला सास का आशीर्वाद 
सारा खान और कृष्ण पाठक ने 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज करके अपने प्यार को शादी का नाम दिया. हिंदू लड़के से शादी करने के लिए एक्ट्रेस को खूब ट्रोल किया गया. खुशियोंभरी पोस्ट में हेटर्स के कमेंट देखकर सारा चुप नहीं बैठीं और उन्होंने सबको बलुंद आवाज में जवाब दिया. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने पिया और सासू मां संग नई तस्वीरें शेयर की हैं. 

तस्वीरों में सारा पति संग सास का आशीर्वाद लेती दिख रही हैं. नए सफर में ससुरालवालों का साथ पाकर वो खुशी से गदगद दिखीं. सास संग फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल से मां, नाम से मॉम इन लॉ. हम दोनों की खुशियों पर आपका हाथ और प्यारी स्माइल के साथ आपका साथ बना रहे. हमारी कहानी का सबसे प्यारा चैप्टर. मां की मुस्कुराहट. एक्ट्रेस ने फोटो और कैप्शन के साथ नजर वाली इमोजी भी शेयर की. 

2023 में अली ने मॉडल अंदलीब जैदी संग निकाह कर लिया. वहीं अब सारा, कृष पाठक संग रिश्ते में बंध चुकी हैं. सारा की पोस्ट से पता चल रहा है कि वो पति के रूप में कृष्ण को पाकर खुश हैं. 

किससे हुई थी पहली शादी?
सारा खान को टेलीविजन पर बिदाई सीरियल से लोकप्रियता मिली थी. इस शो से उन्हें जनता का बेशुमार प्यार मिला. इसके बाद वो बिग बॉस सीजन 4 में नजर आईं. बिग बॉस में उनके बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट की भी एंट्री हुई. बिग बॉस हाउस में ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया. लेकिन सारा और अली की शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली. शादी के एक साल बाद ही दोनों तलाक लेकर अलग हो गए.

कृष्ण की बात करें, तो वो सुनील लहरी और राधा सेन के बेटे के हैं. सुनील लहरी की पहली शादी राधा से हुई थी. राधा से तलाक के बाद उन्होंने भारती पाठक संग घर बसाया.

