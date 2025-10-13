जब पहली बार शेफ संजीव कपूर ने अटेंड की थी बॉलीवुड पार्टी, मैनेजर ने कहा- पहले सीखो तमीज

सेलेब्रिटी शेफ संजीव कपूर को लगभग हर 90s का बच्चा जानता है. उनका खाना बनाने वाला शो 'खाना खजाना' हर मां बैठकर देखना पसंद करती थी. उनकी बनाई रेसिपी सभी का दिल जीतती थीं. संजीव कपूर टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड में भी मशहूर हुए. उन्हें कई बड़े फिल्मी सितारे जानने लगे. लेकिन संजीव कपूर एक बार खुद फिल्मी सितारों को पहचान नहीं पाए थे.

क्यों बॉलीवुड सितारों को पहचानने से चूके थे संजीव कपूर?

संजीव कपूर ने हाल ही में लल्लनटॉप संग बातचीत में अपने करियर के शुरुआती दिनों की याद से जुड़े कुछ किस्से सुनाए. उन्होंने बताया कि 1992 में वो जब दो सालों बाद न्यूजीलैंड से इंडिया वापस आए, तब वो बॉलीवुड के किसी भी नए सितारे को नहीं पहचानते थे. शेफ ने मुंबई में अपनी पहली बॉलीवुड पार्टी का जिक्र करते हुए बताया, 'मैं एक बॉलीवुड पार्टी में गया था, जहां मुझे बॉलीवुड के कई लोगों से मिलवाया गया.'

'मैं सभी से मिलकर वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गया. थोड़ी देर बाद मैनेजर मेरे पास आया और मुझसे कहा कि चूंकि तुम यहां नए हो, तो मुझे तुमसे बात करनी है. उसने कहा कि तुम्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा. जब मैंने इसका कारण पूछा, तो उसने कहा कि तुम बहुत बदतमीज इंसान हो. मुझे उसकी बात समझ नहीं आई. उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतने बॉलीवुड सितारों से मिलवाया. तुमने इस तरह बर्ताव किया जैसे तुम किसी को नहीं जानते.'

Advertisement

किस कलाकार को पहचान नहीं पाए थे संजीव कपूर?

संजीव कपूर बताते हैं कि जिस पार्टी में वो मौजूद थे, उसी दौरान महेश भट्ट की 'आशिकी' फिल्म रिलीज हुई थी. चूंकि शेफ न्यूजीलैंड में थे, वहां हिंदी फिल्में नहीं आती थीं. इसलिए उन्होंने उस फिल्म को नहीं देखा था. वो उस वक्त अनु मलिक और नदीम-श्रवण जैसे हिट म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी नहीं पहचानते थे, जिन्होंने 'आशिकी' के सुपरहिट गाने बनाए थे.

शेफ संजीव कपूर ने कहा, 'उस वक्त वो मेरे लिए नई फिल्म थी और उसमें लोग भी नए थे. अगर अमिताभ बच्चन होते, तो मैं पहचान भी लेता. मेरी बात सुनकर मैनेजर ने कहा कि तुम क्या इंसान हो, तुम्हें काफी कुछ सीखाना पड़ेगा.' बता दें कि संजीव कपूर टीवी पर मास्टरशेफ इंडिया जैसे कुकिंग रियलिटी शो को भी जज कर चुके हैं.

---- समाप्त ----