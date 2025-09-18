scorecardresearch
 

Feedback

TV शोज से समर्थ जुरैल ने बनाई दूरी, घंटों चलने वाली शूटिंग से परेशान, बोले- नफरत हो जाएगी

टीवी एक्टर समर्थ जुरैल ने टीवी शोज से दूरी बनाने का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि घंटों चलने वाली शूटिंग से वे थक जाते हैं और इसलिए अब वे रियलिटी शो और वेब सीरीज में ज्यादा काम कर रहे हैं. समर्थ को रियलिटी शो लाफ्टर शेफ सीजन 2 में अभिषेक कुमार संग देखा गया था.

Advertisement
X
समर्थ जुरैल ने टीवी से बनाई दूरी (Photo: Instagram @samarthjurel)
समर्थ जुरैल ने टीवी से बनाई दूरी (Photo: Instagram @samarthjurel)

टीवी एक्टर समर्थ जुरैल ने 2022 में शो उडारियां में काम कर नाम कमाया. निखिल कपूर के रोल में उन्हें दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला. उन्होंने टीवी शो मैत्री किया. फिर बिग बॉस 17 में दिखे. रियलिटी शो ने उन्हें स्टार बनाया. तबसे वो किसी डेली शो में नजर नहीं आए हैं. इसके पीछे की वजह का अब खुलासा हुआ है. 

घंटों चलती शूटिंग से परेशान ईशा-समर्थ
समर्थ ने टीवी शोज से दूरी बना ली है. वो इन शोज में घंटों चलने वाली शूटिंग से परेशान हो गए हैं. इसलिए वो डेली ड्रामा में नजर नहीं आते हैं. समर्थ इन दिनों सीरीज दूरियां में नजर आ रहे हैं. इसमें उनकी को-स्टार ईशा सिंह हैं. बॉलीवुड बबल संग बातचीत में समर्थ-ईशा ने टीवी शोज की दुनिया में घंटों होने वाली शूटिंग पर रिएक्ट किया. ईशा ने कहा- ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. कभी-कभी प्रोडक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है. लेकिन घंटों तक शूटिंग का नुकसान जरूर होता है. 

टीवी शोज से समर्थ ने बनाई दूरी
इस बीच समर्थ ने कहा- यही एक वजह है कि मैं डेली शोज अभी नहीं कर रहा हूं. जो टीवी शोज होते हैं वो बहुत थका देते हैं. मुझे काम से प्यार है. मेरे लिए काम 'काम' नहीं है. अब आप किसी से भी प्यार थोड़ी कर लेते हो? तो मुझे नफरत हो जाएगी अगर सोचूंगा कि अरे यार अब कल फिर से जाना है. ऐसा होना चाहिए कि घर पर जाकर बेड पर लेटे हो तो लगे, यार आज मजा आया काम करने में. मुझे लगता है टीवी में ऐसा होता है कि भाई वो शो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. बाकी जैसे हमने ये सीरीज की, इसे करने में सिरदर्द नहीं हुआ. शूटिंग कर ऐसा नहीं लगा कि अरे यार कल फिर शूट है. इतने सीन्स पूरे करने हैं. रिलैक्स होकर करते थे, मजा आता था.

सम्बंधित ख़बरें

Bigg boss 19 makes into top 10 in trp anupamaa holds no.1 position
टॉप 10 शो में ब‍िग बॉस की एंट्री, जो न कर सके सलमान वो फराह खान ने कर दिया 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: दोस्ती का टेस्ट! किसने दिया किसका साथ? 
Dabboo Malik, Amaal Mallik
सताई गई प्रेग्नेंट मां, परिवार ने दिया धोखा, अमाल ने खोले राज  
अभिषेक बजाज-आवेज दरबार (Photo: Instagram @awez_darbar/humarabajaj24)
BB में हंगामा, अभिषेक ने आवेज को उठाकर फेंका, टूटेगी दोस्ती? 
Ashnoor Kaur In Bigg Boss 19
Film Wrap: प्यार में अभिषेक अशनूर? धनश्री पर फिदा पवन 
Advertisement

मालूम हो, टीवी इंडस्ट्री में आमतौर पर एक्टर्स एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम करते हैं. कभी-कभी वो एक हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं. समर्थ को रियलिटी शो लाफ्टर शेफ सीजन 2 में अभिषेक कुमार संग देखा गया था. बाकी वो म्यूजिक वीडियोज में नजर आते हैं. जिस तरह से समर्थ ने अपने करियर में ग्रो किया है, इसकी फैंस ने तारीफ की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement