Bigg Boss 19 में संसद जैसा होगा 'सभा कक्ष', घरवाले चलाएंगे सरकार, इस सीजन क्या होगा नया?

इंडियन टेलीविजन का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस' बस कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है. इस बार दर्शकों को शो से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, क्योंकि शो की थीम काफी अलग है. सलमान खान का ये रियलिटी शो 24 अगस्त से टेलिकास्ट होगा. फैन्स अंदर से नए घर को देखने के लिए काफी उत्सुक हो रहे हैं.
घर में बदलेगी सत्ता
सलमान के इस शो को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. कहा जा रहा है कि इस बार घर के अंदर घरवालों की सरकार बनेगी. फॉर्मैट में काफी ट्विस्ट्स हैं जो समय-समय पर देखने को मिलेंगे. इतिहास में पहली बार घरवालों को छोटे-बड़े फैसले लेने का मौका मिलेगा. वो खुलकर अपनी सोच रख पाएंगे. साथ ही घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच डिबेट्स होंगी. वो किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं, खुलकर राय रखते दिखेंगे.
टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी के सूत्र के मुताबिक, घर में एक 'सभा कक्ष' भी होगा जो संसद से इंस्पायर्ड नजर आएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ्ते घर में कप्तान चुना जाएगा, जैसा कि हमेशा चुना जाता है, लेकिन इस बारी उसके पास घर चलाने को लेकर और जिम्मेदारियां होंगी. काफी चीजों को वो बदलता नजर आएगा.
पहली बार घर में होंगे इलेक्शन
हर हफ्ते कंटेस्टेंट्स दो गुट में बंटे नजर आएंगे. यानी कि घर के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो एक-दूसरे पर कटाक्ष करती दिखेंगी. अपने-अपने दावेदार को कप्तान के रूप में खड़ा करेंगी. इलेक्शन होंगे, जिसमें हाउस कैप्टन चुना जाएगा.
19 अगस्त को कलर्स चैनल ने नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें सलमान खान 'घरवालों की सरकार' थीम बेस्ड घर के अंदर का सभा कक्ष दिखाते नजर आ रहे हैं.
बता दें कि फैन्स सलमान खान के शो के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि इस बार थीम नई है तो फैन्स में उत्साह भी भरपूर देखने को मिल रहा है.