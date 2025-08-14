Bigg Boss 19 में किसकी होगी एंट्री? इस बार फैन्स करेंगे फैसला, सामने आए 2 चेहरे

24 अगस्त आने में सिर्फ 10 दिन बाकी है. दर्शकों का 'बिग बॉस 19' को लेकर उत्साह, सातवें आसमान पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया पेज पर लगातार शो को लेकर अपडेट्स सामने आ रहे हैं. इसी बीच सलमान का एक नया प्रोमो लॉन्च किया गया है, जिसमें वो पहले दो कंटेस्टेंट्स के बारे में बोलते दिख रहे हैं.
इस बार का सीजन बाकी के सीजन्स से काफी अलग होने वाला है. वो इसलिए, क्योंकि पहली बार घर के अंदर घरवालों की सरकार बनती दिखाई देगी. दो ग्रुप्स में कंटेस्टेंट्स को बांटा जाएगा. हर हफ्ते हाउस कैप्टन चुना जाएगा, जिसे स्पेशल अधिकार भी मिलेंगे. अपनी टीम को बचाने का मौका भी मिलेगा. सिर्फ इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट्स को लेकर जितना बज बना हुआ था, अब वो दोगुना हो गया है.
सामने आए पहले 2 कंटेस्टेंट्स के नाम
सलमान ने पहले दो कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया है. ये हैं शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी. बहन शहनाज, शहबाज के लिए काफी जोरो-शोरो से प्रमोशन कर रही हैं. प्रोमो पर भी एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है. शहबाज, पेशे से सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर हैं. इंस्टाग्राम पर इनके कई वीडियो फैन्स के बीच वायरल होते नजर आते हैं.
वहीं, मृदुल तिवारी की अगर बात करें तो वो पेशे से पॉपुलर यूट्यूबर हैं. The MriDul नाम से इनका पेज है. साथ ही ये खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर भी कहते हैं.
सलमान ने दिया शो को लेकर तगड़ा हिंट
इस बार के प्रोमो से सलमान ने शो को लेकर तगड़ा हिंट दिया है. वो ये कि इस बार शायद कंटेस्टेंट्स को फैन्स चुनेंगे. हर रोज दो कंटेस्टेंट्स के नाम आएंगे, उनमें से वोटों के आधार पर फैन्स फैसला करेंगे कि कौन-सा कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाला है. हालांकि, सलमान ने ये नहीं बताया कि जो कंटेस्टेंट फैन्स नहीं चुनते हैं, उसका क्या होगा. क्या वो शो का हिस्सा बनेगा या स्टेज से ही घर लौटेगा?