Bigg Boss 19: माधुरी दीक्षित ने कंटेस्टेंट्स को किया बेनकाब, सलमान संग दिखा बॉन्ड, कौन हुआ शो से बाहर?

बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार अशनूर कौर के लिए काफी मुश्किल भरा रहा. अशनूर को सलमान खान से डांट भी पड़ी. वहीं, तान्या मित्तल संग हिंसक होने पर अशनूर को शो से बाहर कर दिया गया है. इसी के साथ अशनूर का ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया. मगर रविवार के एपिसोड में बाकी घरवालों को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि शो में 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित की एंट्री होने जा रही है.

बिग बॉस में माधुरी

रविवार के एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. इस बार माधुरी दीक्षित शो में गेस्ट बनकर आई हैं. सलमान और माधुरी का रीयूनियन देख फैंस खुशी से गदगद हो गए हैं. वहीं, माधुरी ने सभी कंटेस्टेंट्स को खास टास्क दिया. माधुरी ने घरवालों से कहा- मैं यहां दोस्ती की डिटेक्टिव बनने आई हूं, जिससे आपको अपने दोस्त को जानने में हेल्प होगी.

सलमान ने फिर घर के दोस्तों को जोड़ियों में बुलाया. फिर सलमान ने एक-एक घरवाले के लिए दो स्टेटमेंट दीं और घर में उनके दोस्तों से पूछा कि उनके दोस्त के लिए कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है. इस तरह एक दूसरे के लिए घरवालों की फीलिंग्स का भी पता चल गया कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है. शो का प्रोमो वीडियो मजेदार है और दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है.

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर शो में एंट्री ली. उन्होंने सलमान संग खूब मस्ती-मजाक किया और दबंग खान को बताया कि वो उनके कितने बड़े फैन हैं.

इस घरवाले का सफर हुआ खत्म?

वहीं, अशनूर कौर के जाने के बाद अब घर से एक और कंटेस्टेंट का सफर खत्म होने वाला है. बता दें कि ऐसी चर्चा है कि अशनूर कौर के बाद शो से शहबाज बदेशा भी बाहर हो गए हैं. सबसे कम वोट्स मिलने की वजह से शहबाज को फिनाले से एक हफ्ते पहले ही शो से निकलना पड़ा और इसी के साथ शहबाज का ट्रॉफी जीतने का सपना भी टूट गया है.

