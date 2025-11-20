'दबंग नहीं रहे सलमान खान', ठंडा पड़ा वीकेंड का वार, अर्शी खान बोलीं- हमारे टाइम डर से...

बिग बॉस लवर्स जानते हैं कि वीकेंड का वार एपिसोड कितना खास होता है. हर किसी को सलमान खान का दबंग अंदाज में डांटना और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाना बेहद पसंद आता है. लेकिन पिछले वक्त से शो के फैंस ये महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदाज में अब वो दबंगई नहीं रही है. ऐसा शो की कंटेस्टेंट रह चुकीं अर्शी खान भी मानती हैं. उन्होंने कहा कि पहले डर के मारे हमारे गले से खाना नहीं उतरता था, पर अब वो बात नहीं रही.

ठंडा पड़ा सलमान का गुस्सा!

अर्शी बिग बॉस 11 का हिस्सा रह चुकी हैं, इसके अलावा वो सीजन 14 में एंट्री ले चुकी हैं. इस शो की यादें उनके जहन में आज भी ताजा हैं. वो बताती हैं कि उस दौरान सलमान खान के वीकेंड का वार एपिसोड का कहर ही अलग होता था. कंटेस्टेंट्स में एक डर होता था कि अब क्या होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. सलमान अब काफी शांत हो गए हैं.

गलट्टा इंडिया से अर्शी ने कहा कि- अब वीकेंड का वार में सलमान साहब अब बहुत चुप रहते हैं. क्योंकि जिन सलमान खान को हमने देखा था, अपने सीजन 11 में, वैसे अब वो हैं नहीं. अब वो दबंग नहीं रहे. अब वो वैसे बात नहीं करते जैसे हमारे टाइम में करते थे.

''मैं सच बता रही हूं, मैं पानी का बोतल साइड में रखती थी कि वो कुछ बोलेंगे और पानी का घूंट लूंगी. क्योंकि मुझे पता था कि वो कैसे डांट लगाते थे. वो इशारा कर देते थे कि ये होने के बाद मैं तुम पर ही आ रहा हूं. आप समझ रहे हैं- ये जो तुम पर आ रहा हूं बोलने के बाद एक घंटा जो गुजरता था ना, वो सिर्फ पानी पीकर ही गुजरता था. मन में चलता रहता था कि अब क्या करेंगे... क्या करेंगे. हमें क्या करना है.''

'सलमान के डर से नींद नहीं आती थी'

अर्शी आगे बोलीं- उस वक्त जो सलमान साहब का वीकेंड का वार रहता था वो हम भी डर में रहते थे और कहते थे कि अब क्या होने वाला है. आप यकीन नहीं मानेंगे, खाना नहीं उतरता था गले से कि सलमान सर अब क्या कह देंगे. रातों में नींद आनी मुश्किल हो जाती थी. पर अब ऐसा कुछ नहीं है.

हालांकि, ऐसा सिर्फ अर्शी का ही कहना नहीं है. शो के फैंस का भी मानना है कि अब सलमान पहले की तरह अपने ओपिनियन्स नहीं रखते हैं. ना ही कंटेंस्टेंट्स की पहले की तरह क्लास लगाते हैं. अब उस तरह से वाद-विवाद भी नहीं होते जैसे पहले शोज में हुआ करते थे. कुल मिलाकर सब कुछ रटे-रटाए रवैये पर चलने जैसा लग रहा है.

वैसे सलमान पर शुरू से ही बायस्ड होने के आरोप लगते रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की. लेकिन अब वो हर उस ट्रोल पॉइंट का जिक्र करते हैं जो बाहर चल रही होती हैं. तो क्या सलमान अब सच में ठंडे पड़ चुके हैं या उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता. अर्शी समेत यूजर्स का भी यही सवाल है.

