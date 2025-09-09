scorecardresearch
 

बिग बॉस के सेट जब होते हैं सलमान खान, नहीं आती लाइव ऑडियंस, 24/7 काम करती है टीम

बिग बॉस भारतीय टेलीविजन का सबसे विवादित और लोकप्रिय रियलिटी शो है. इस शो के होस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हैं. शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने बताया कि शो को चलाने में कई चुनौतियां होती हैं. खासकर सुरक्षा के मामले में सलमान खान को मिली धमकियों के कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

बिग बॉस के सेट पर बधाई गई सलमान खान की सुरक्षा (Credit: YouTube/ColorsTV)
बिग बॉस भारतीय टेलीविजन पर सबसे चर्चित और विवादित शो है. यह लोकप्रिय रियलिटी शो, पहले एंडेमोल शाइन इंडिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, अब बनिजय एशिया के साथ सह-प्रोडक्शन में है. बिग बॉस हिंदी, 19 हिट सीजनों और तीन ओटीटी वर्जन के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर चुका है. इसके होस्ट बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हैं. इन दिनों बिग बॉस सीजन 19 चल रहा है. ऐसे में शो प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने बताया कि कैसे शो को चलाया जाता है.

कैसे शुरू हुआ था बिग बॉस

बिग बॉस की दुनिया कैसे काम करती है, इसे एंडेमोल के सीईओ ऋषि नेगी ने समझाया. इंडियन एक्सप्रेस संग बातचीत में ऋषि ने कहा, 'यह शो आइकॉनिक है. हम इस पर लगभग एक साल काम करते हैं, और इसमें बहुत सोच-विचार जाता है. कभी-कभी यह तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी तरफ से उम्मीदें होती हैं. प्लेटफॉर्म से दबाव होता है, इसलिए आप घबरा जाते हैं. कभी-कभी सब कुछ जोड़ना भारी पड़ जाता है. बिग बॉस एंडेमोल का वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले आईपी में से एक रहा है. हमने इसे भारतीय बाजारों में काम करने वाली चीज के रूप में देखा, यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट था.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह शो मानव स्वभाव की एक बहुत बुनियादी चीज को संबोधित करता है, जो वॉयरिज्म है. भारत में बिग बॉस लाने का विचार एक ऐसे शो का था जो लाइफ से बड़ा हो, इसे अन्य रियलिटी शोज की तरह प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था. हमने पहले साल के लिए सबसे अच्छी कास्टिंग की थी, और शो लगातार विकसित होता रहा. होस्ट के मामले में, हम अरशद वारसी से शिल्पा शेट्टी, फिर मिस्टर (अमिताभ) बच्चन, और अंत में सलमान खान तक पहुंचे.'

सलमान खान की सिक्योरिटी पर बोले ऋषि नेगी

ऋषि नेगी ने बताया सेट्स पर सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. उन्होंने खासकर सलमान खान के खिलाफ मौत की धमकियों को लेकर बात की. ऋषि ने कहा कि वे सुरक्षा के मामले में बेहद सख्त हैं. उन्होंने बताया, 'हमारे वर्क फोर्स में लगभग 600 लोग हैं. तीन शिफ्ट्स हैं, और हम हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं. वर्क फोर्स में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है. कंटेंट सिक्योरिटी और ऑन-ग्राउंड लॉजिस्टिक्स के मामले में हम बिल्कुल समझौता नहीं करते. ये दोनों बड़ी प्राथमिकताएं हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले ढाई सालों में हमने सलमान खान को मिली धमकियों के कारण सुरक्षा बढ़ा दी है. अब जब सलमान खान सेट पर होते हैं, तो शो में लाइव ऑडियंस नहीं आती. इसके अलावा शो पर आने वाले लोगों के बारे में बहुत सख्त प्रोटोकॉल है. हम हर किसी के लिए, चाहे वह स्थायी आधार पर हो, अस्थायी हो, या वेंडर आधार पर हो, सख्त बैकग्राउंड चेक करते हैं.

ऋषि नेगी ने ये भी बताया कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट चुनने में वो सलमान खान से भी विचार विमर्श करते हैं. सलमान भी उन्हें सुझाव देते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि बिग बॉस का सेट साल के 365 दिन खड़ा रहता है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

