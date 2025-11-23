scorecardresearch
 

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को लेस्बियन कहने पर भड़के सलमान खान, कुनिका की लगाई क्लास

मालती चाहर को नेशनल टीवी पर लेस्बियन कहने और उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने पर सलमान खान ने कुनिका सदानंद को खूब फटकार लगाई. सलमान की डांट के बाद कुनिका ने माफी भी मांगी.

कुनिका पर भड़के सलमान (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
कुनिका पर भड़के सलमान (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

बिग बॉस 19 के फिनाले में सिर्फ दो हफ्ते बाकी हैं. शो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. मगर कंटेस्टेंट्स अभी भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहीं. हाल ही में कुनिका सदानंद क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाती दिखी थीं. कुनिका की इस हरकत पर अब सलमान खान ने उनकी जमकर फटकार लगाई. 

कुनिका पर भड़के सलमान

वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुनिका से कहा कि उनके कुछ कमेंट्स काफी इंसेंसिटिव होते हैं. मालती को लेस्बियन कहना काफी गलत था. सलमान ने कुनिका से कहा कि इस तरह के कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसे दुनिया देखती है. 

सलमान खान की इस बात पर कुनिका ने माफी मांगी और कहा कि वो हर एक इंसान की चॉइस की इज्जत करती हैं. कुनिका ने माना कि मालती को लेस्बियन कहना उनकी गलती थी. उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. 

क्या बोलीं कुनिका?

कुनिका बोलीं- मैंने जो कहा मैं उसपर शर्मिंदा हूं. कुछ चीजें इस घर में ऐसी हुई हैं, जिसका मुझे खुद एहसास हुआ है. मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ये साइड भी है. मैं खुद को बहुत ही डीसेंट और संभली हुई इंसान समझती थी. पर शायद ये घर का माहौल है या मेरे अंदर था वो. किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती. मैं माफी मांगी हूं.

'मैंने मालती के भाई के सामने भी उनके पूरे परिवार से माफी मांगी थी. मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैंने मालती के बारे में जो कहा वो सही था. मुझे इसपर शर्मिंदगी है. कुनिका ने जिस तरह अपनी गलती मानी. सलमान ने उनके इस बिहेवियर की तारीफ की.'

दीपक चाहर ने कुनिका से जताई थी नाराजगी

बता दें कि सलमान खान से पहले जब फैमिली वीक में क्रिकेटर दीपक चाहर आए थे तो उन्होंने भी बहन मालती को नेशनल टीवी पर लेस्बियन कहने पर कुनिका को खरी-खोटी सुनाई थी. कुनिका को सोशल मीडिया पर भी अपनी इस स्टेटमेंट की वजह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है. 

