'फुटेज दिखा दूं तो शर्मिंदा होगी', 21 साल की अशनूर पर भड़के सलमान, इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा देखने को मिला. ऐसे में वीकेंड का वार में सलामन खान ने कई घरावालों की जमकर फटकार लगाई. 21 साल की अशनूर कौर भी सलमान के गुस्से से बच नहीं पाईं. सलमान की डांट सुनकर अशनूर इमोशनल हो गईं. उनकी आंखें नम दिखीं.

अशनूर पर क्यों फूटा सलमान का गुस्सा?

दरअसल, कैप्टेंसी टास्क में अमाल मलिक ने अशनूर पर भद्दा कमेंट कर दिया था, जिसके बाद अशनूर गुस्से से आगबबूला हो गई थीं. अशनूर ने बिग बॉस से डिमांड की थी कि वो उन्हें फुटेज दिखाएं. इस बात को लेकर सलमान ने अशनूर को जमकर लताड़ा.

सलमान ने घरवालों से पूछा- अगर बिग बॉस जैसा कोई सदस्य घर में होता तो वो किस दर्जे पर होता? इसपर बसीर बोले- फादर फिगर जैसे...सलमान ने जवाब दिया- बडे़ पापा की तरह.

सलमान ने फिर गुस्से से अशनूर से पूछा- आपके बड़े पापा हैं? अपने बड़े पापा से इस तरह बात कर लोगी कि मुझे अभी के अभी फुटेज दिखाओ. कौन हो आप? और वो भी तब जब आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि हो क्या रहा है घर में? अगर मैं आपको फुटेज दिखा दूं तो आप खुद पर शर्मिंदा होगी. आप एक एरोगेंट महिला की तरह दिख रही हो.

Advertisement

इमोशनल हुईं अशनूर कौर

सलमान की फटकार सुन अशनूर काफी इमोशनल हो गईं. उनकी आंखें नम दिखीं. शो का प्रोमो वीडिया सामने आते ही छा गया है. फैंस सलमान को बायस्ड बता रहे हैं. फैंस का कहना है कि अमाल मलिक ने बिग बॉस को कई दफा खरी-खोटी सुनाई है. मगर सलमान उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं और दूसरे ग्रुप को टारगेट करते हैं.

अशनूर कौर के अलावा सलमान इस हफ्ते अभिषेक बजाज, कुनिका और नेहल को भी लताड़ते दिखेंगे. सलमान ने नेहल से कहा कि वो तान्या से ऑबसेस्ड नजर आ रही हैं. हमेशा उन्हीं की बातें करती हैं. वहीं कुनिका को भी सलमान ने अमाल और अभिषेक की लड़ाई की वजह बताया. वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है?

---- समाप्त ----