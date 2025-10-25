Bigg Boss 19: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन पर भड़के सलमान खान, गुस्से से बोले- आप बाहर...

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार इस बार कई घरवालों के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सलमान कंटेस्टेंट्स का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं. इस हफ्ते कई घरवालों की क्लास लगने वाली है, जिसमें शो की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर का नाम भी शामिल है.

मालती पर भड़के सलमान खान

दरअसल, मालती इस हफ्ते शो में तान्या मित्तल के खिलाफ जहर उगलती नजर आईं. उन्होंने तान्या को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए थे. मालती ने कहा था कि तान्या का बाहर एडल्ट टॉय का बिजनेस करती हैं. इसके अलावा मालती ने घरवालों को जमा करके ये भी दावा किया कि तान्या जो इस शो में खुद को दिखा रही हैं, वो उनकी असल पर्सनैलिटी नहीं है. तान्या बाहर की दुनिया में काफी अलग है. वो शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती हैं.

मालती का शो में बाहर की चीजों पर बात करना और घरवालों को बाहरी दुनिया की जानकारी देना सलमान खान को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बिग बॉस के नियमों के खिलाफ है. मालती की इस हरकत के लिए सलमान ने उन्हें खूब लताड़ लगाई.

सलमान ने मालती से क्या कहा?

सलमान ने मालती पर भड़कते हुए कहा- पंगा तो आप ले लेती हो, जो अच्छी बात है...मगर जैसे ही सामने से रिएक्शन आता है तो आप भाग जाती हो. आपने नया मूव एड किया. आप बाहर की बातों को एक्सपोज कर देती हैं. सोशल मीडिया बहुत निर्दयी होता है...आप सभी पर फोकस होता है.

मालती के अलावा इस हफ्ते मृदुल तिवारी, नेहल, बसीर अली और फरहाना को भी सलमान खान की फटकार पड़ने वाली है. शो के प्रोमो देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है. वहीं, ऐसी भी चर्चा है कि इस बार शो में डबल एविक्शन होने वाला है. नेहल और बसीर बेघर हो गए हैं. हालांकि, ये जानने के लिए आप भी देखना मत भूलिएगा...आज रात वीकेंड का वार एपिसोड.

