रुबीना दिलैक ने दांव पर लगाया अपना 'आत्मविश्वास', मुनव्वर ने किया चकनाचूर! चौंक गई एक्ट्रेस

पति-पत्नी और पंगा शो में रुबीना से उनकी सबसे कीमती चीज मंगवाई गई. वो अपनी सबसे प्यारी हील्स को लेकर आईं और बताया कि कैसे इसकी वजह से उन्हें उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला. वो प्रेग्नेंसी के बाद टूट चुकी थीं.

रुबीना ने बताया कैसे प्रेग्नेंसी के बाद टूटा कॉन्फिडेंस (Photo: Screengrab)
टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक इन दिनों पति-पत्नी और पंगा शो में अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ खूब मस्ती कर रही हैं और कॉमेडी का तड़का भी लगा रही है. लेकिन रुबीना को उस वक्त धक्का लगा जब उनके आत्मविश्वास को शो पर चकनाचूर किया गया. इसका प्रोमो भी सामने आया, जहां रुबीना ने बताया कि वो क्या चीज थी जिसने उनके आत्मविश्वास को प्रेग्नेंसी के बाद भी बनाए रखा था. 

प्रेग्नेंसी के बाद जब स्टेज पर लौटीं रुबीना

दरअसल, शो में कंटेस्टेंट्स से अपनी एक कीमती चीज लाने को कहा गया था. कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के बेहद करीब हो. इसलिए रुबीना हील्स लेकर आईं. लेकिन ये हील्स कोई मामूली सैंडल नहीं थे. इसके पीछे की स्टोरी भी रुबीना ने बताई. 

रुबीना ने कहा- ये वो हील्स हैं जिसने प्रेग्नेंसी के बाद मेरा डगमगाया हुआ कॉन्फिडेंस वापल लाने में मदद की थी. मैंने एक बहुत बड़ी डिजाइनर के लिए शो स्टॉपर बनने का ऑफर एक्सेप्ट किया था. मैंने तय किया था कि मैं लाइव ऑडियन्स को फेस करूंगी, और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाऊंगी. क्योंकि तब मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी. 

''लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उठाया, मैं लड़खड़ा गई थी. पर उस 10 सेकेंड में मुझे लगा कि रुबीना, तू अच्छा होता कि इससे बेहतर घर पर ही बैठी होती.  नहीं है अब तुझमें वो बात. दरअसल सारी चीजें दिमाग में चलने लगी. लेकिन फिर मैंने अपना घाघरा ऐसे उठाया और आगे चली कॉन्फिडेंस के साथ.''

रुबीना का टूटेगा 'आत्मविश्वास'

फिर अपनी सैंडल्स को दिखाते हुए रुबीना ने कहा कि यही वो हील्स हैं, जिन्होंने मेरा खोया आत्मविश्वास वापस लाने में मदद की. तो मैं आज दांव पर अपनी हील्स को लगाऊंगी. रुबीना की बातें सुन अभिनव भी गर्व से फूले नहीं समाते. वो प्यार से पत्नी के माथे पर किस कर लेते हैं. 

इसके बाद लेकिन रुबीना को पता चलता है कि उनके आत्मविश्वास वाली हील्स की धज्जियां उड़ने वाली हैं. क्योंकि सोनाली कहती हैं- आप सोच रहे होंगे हमने आपसे आपकी कीमती चीजें क्यों मंगवाई हैं. फिर मुनव्वर कहते हैं कि आज आपका दिल तोड़ेगा ये मिस्टर चकनाचूर. मतलब ये कि टास्क के तहत रुबीना के आत्मविश्वास पर आघात लगने वाला है. उनकी सबसे कीमती चीज, उन हील्स के साथ कुछ बुरा होने वाला है. 

अब देखना तो दिलचस्प होगा कि रुबीना इसे बचाने के लिए क्या करती हैं.

---- समाप्त ----
