रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला को बताया स्पेशल, कहा- कभी अच्छे दोस्त रहे थे

सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की खबर ने पूरी TV इंडस्ट्री और सिद्धार्थ के फैंस के दिलों को तोड़ दिया था. वहीं उनकी को-स्टार रह चुकीं रश्मि देसाई को भी उनकी मौत का गहरा सदमा लगा था. रश्मि देसाई को आखिरी बार उनके गाने की वीडियो ‘सुभानल्लाह’ में देखा गया था, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उन्होंने अपने गाने के सभी प्रमोशन को बीच में रोक दिया.

रश्मि देसाई ने किया सिद्धार्थ को याद

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, रश्मि ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, पर अपने काम से कभी समझौता नहीं किया. लेकिन सिद्धार्थ की मौत ने मुझे तोड़ दिया था. सिद्धार्थ बहुत खास थे. इसमें कोई शक नहीं कि हम लड़ते थे, हमारे मुद्दे थे लेकिन हम अच्छे दोस्त भी रहे थे. हम एक दूसरे की परवाह करते थे. मैंने अपने गाने के प्रमोशन का हिस्सा नहीं होने का फैसला किया. मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे निर्माता शाहजेब आजाद ने मेरी स्थिति को समझा और मुझे शोक मनाने की अनुमति दी.

Sometimes life gets complicated but today was a reminder that there’s something bigger than all of us. Words don’t make sense anymore. My heart breaks as I type this - rest in peace #SidharthShukla 💔🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Om shanti 🙏🏼💔 pic.twitter.com/UTuit7wBdz