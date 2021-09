सिद्धार्थ शुक्ला संग पुरानी चैट को आज भी पढ़ती हैं हिना खान, बोलीं- उसे बहुत मिस करती हूं

हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस 14 में एकसाथ देखा गया था. शो में दोनों तूफानी सीनियर बनकर आए थे. हिना और सिद्धार्थ की शो में ट्यूनिंग काफी अच्छी बैठी और वे बिग बॉस से अच्छे दोस्त बनकर निकले. अब सिद्धार्थ तो इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसे में हिना ने सिद्धार्थ संग हुई अपनी एक पुरानी बातचीत को याद किया है.

हिना खान ने किया सिद्धार्थ शुक्ला को याद

हिना खान ने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद सिद्धार्थ संग उनकी बातचीत हुई थी. हिना का मूड सही करने के लिए सिद्धार्थ ने उनसे बातचीत की थी. बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में हिना ने कहा- सिद्धार्थ के निधन ने मुझे हिलाकर रख दिया. काफी बुरा. मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती कि मैंने क्या महसूस किया. मैं बस यही कहना चाहती हूं कि मैं उसे काफी मिस करती हूं. ये काफी दुर्भाग्यवश चीज है जो अचानक ही हो गई.

