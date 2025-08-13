scorecardresearch
 

उपासना ने 'रामचरण 200' लिखकर मोबाइल में सेव किया पति का नंबर, बताई खास वजह

रामचरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला पावर कपल हैं. उपासना ने पति का नाम फोन पर 'रामचरण 200' लिखकर सेव किया है. आखिर ऐसा क्यों है? क्यों स्टार वाइफ ने पति के नाम के पीछे 200 लिखा है? एक इंटरव्यू में उपासना ने इसकी वजह का खुलासा किया है.

उपासना ने बताई 'रामचरण 200' की कहानी (Photo: Instagram @upasanakaminenikonidela)
साउथ सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला साउथ के मोस्ट एडोरेबल कपल में गिने जाते हैं. रामचरण जहां फिल्म बिजनेस में हैं. साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं. वहीं उपासना सक्सेसफुल एंटरप्रन्योर हैं. दोनों जब भी साथ आते हैं, उनकी दमदार केमिस्ट्री देख फैंस का दिन बन जाता है.

उपासना ने किस नाम से सेव किया रामचरण का नंबर?
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उपासना के फोन में पति का नंबर किस नाम से सेव है. इसका खुलासा हाल ही में उपासना ने किया है. आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उपासना ने पति का नाम फोन पर 'रामचरण 200' लिखकर सेव किया है. आखिर ऐसा क्यों है? क्यों स्टार वाइफ ने पति के नाम के पीछे 200 लिखा है?

यूट्यूब चैनल Curly Tales संग बातचीत में उपासना ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि रामचरण ने जितनी बार अपना नंबर चेंज किया है, उन्होंने पति के नाम के आगे वो खास डिजिट लिखी है. इसका मतलब है कि रामचरण अब तक 200वीं बार अपना नंबर चेंज कर चुके हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Upasana Kamineni Konidela (@upasanakaminenikonidela)

रामचरण की कौन सी मूवी है उपासना की फेवरेट?
उपासना से पूछा गया कि पति की कौन सी मूवी उनकी पर्सनल फेवरेट है? स्टार वाइफ ने बताया कि वो पति की हर फिल्म को पसंद करती हैं. क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के पीछे की गई एक्टर की मेहनत को अच्छे से जानती हैं. वो कहती हैं- मुझे रामचरण की हर फिल्म पसंद है. क्योंकि मैं जानती हूं उसके पीछे कितनी मेहनत की गई है. मुझे RRR पसंद है, रामचरण ने RRR, मगधीरा, रंगस्थलम के लिए काफी मेहनत की थी. लेकिन मुझे उनकी फिल्म नायक से बहुत प्यार है. हमारी शादी के बाद इस फिल्म के सेट पर मैं पहली बार गई थी.

उपासना और रामचरण ने दिसंबर 2011 में शादी की थी. दोनों का साथ सालों से बना हुआ है. कपल की एक बेटी है. वर्कफ्रंट पर, रामचरण की अगली फिल्म Peddi है. ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है. जिसमें गांव की क्रिकेट टूर्नामेंट को दिखाया जाएगा. फिल्म में उनकी हीरोइन जाह्नवी कपूर होंगी. फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किया है. 
 

