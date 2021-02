राहुल वैद्य ने पहन ली रुबीना की टीशर्ट? लोग बोले- कितना कॉपी करेगा भाई

बिग बॉस सीजन 14 के रनर अप रहे सिंगर राहुल वैद्य इस समय अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार संग वैकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज वायरल भी दिख रही हैं. लेकिन जो फोटोज को देख पहले राहुल को तारीफें सुनने को मिल रही थीं, अब अचानक से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. हर कोई सिंगर को कॉपीकैट बता रहा है.

राहुल ने रुबीना की कॉपी की?

दरअसल वायरल फोटो में राहुल वैद्य ने जो टीशर्ट पहन रखी है, उसको लेकर कहा गया है कि ऐसी ही टीशर्ट बिग बॉस में रुबीना दिलैक पहन चुकी हैं. उन्होंने एक एपिसोड में उसे फ्लॉन्ट किया था. अब सोशल मीडिया की दुनिया में कोई भी खबर ज्यादा देर तक दबी नहीं रहती, ऐसे में जब राहुल ने भी वहीं टीशर्ट पहनी, तो उनकी ट्रोलिंग भी तुरंत ही शुरू हो गई. कई लोगों ने राहुल पर चुटकी ली, उनकी रुबीना से तुलना की और उनका खूब मजाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा- इतना कॉपी क्यों करना है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें दिशा से ज्यादा रुबीना में इंट्रेस्ट है. दूसरे यूजर ने लिखा- ये तो एक और सबूत मिल गया है. पक्का हो गया है कि राहुल, रुबीना को कॉपी करता है.

Chalo le chalein tumhe, taaron ke sheher mein 💫

Off for a couple of days away from mumbai with my cutie queen 👸🏼@disha11parmar pic.twitter.com/M3dbEV4W2V — RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) February 26, 2021

लोगों ने राहुल को ट्रोल कर दिया

कुछ यूजर्स तो ऐसे भी दिखाई दिए जिनकी नजरों में राहुल ने पहले भी कई बार रुबीना को कॉपी किया है. ट्वीट में लिखा है- Obsession देख रहे हो सब, रुबीना ये लोग तुम्हारी कॉपी क्या करते हैं. खुद का कुछ भी नया नहीं है. बिग बॉस में भी राहुल हमेशा तुम्हारी ही ड्रेस से मैच कर पहनता था. अब बाहर आकर भी तुम्हारी कॉपी कर ली. इस तरह के और भी कई सारे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं. असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से दिल खोलकर रुबीना का सपोर्ट किया है और राहुल को घेरा है. ऐसे में अब जब राहुल ने रुबीना की कॉपी करने की कोशिश की है तो सभी को उन पर हमला करने का सुनहरा मौका मिल गया.

@rahulvaidya23 Bhagode Vaidya Why Copied @RubiDilaik T-shirt 😂😂 I think More Then Disha Padmar you are Interested in #RubinaDilaik 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/L5bL3N6GqR — Natasha Sharma (Desi Pataka) (@FEAST91010918) February 27, 2021

Rubina wore same t-shirt in biggboss show. This is another proof that he copies #RubinaDilaik a lot. — ♡Adiba♡ (@IamAdibaa) February 26, 2021

Obsession dekh rahe ho sab?😂@RubiDilaik see this🤣 yelog tumhari copy kyu karte rehte hai🤣 apna kuch naya nehi hai kya😂BB house me bhi @rahulvaidya23 hamesha tumhari dress color ke sath match karke dress pehnta tha.Ab bahar aake t shirt bi copy karli🤣aur @jasminbhasin bhi🤣 pic.twitter.com/69TRRCNXkc — Alisha Rahman (@AlishaR81842901) February 27, 2021

Feeling bad for Disha 😞 with 24 others !!#RubinaDilaik matlab obsession Dekh re ho 😮🤡 pic.twitter.com/FHplXiEpqb — 𝓜𝓾𝓼𝓴𝓪𝓷 🍸#ℛ𝓊𝒷𝒾𝓃𝒶𝒟𝒾𝓁𝒶𝒾𝓀 ♡ (@Muskannxoxo) February 26, 2021

रुबीना-राहुल की बिग बॉस जर्नी

वैसे मालूम हो कि बिग बॉस सीजन 14 में शानदार गेम दिखाते हुए रुबीना दिलैक ने शो जीता था. वहीं राहुल वैद्य ने भी अपनी काबिलियत के दम पर फर्स्ट रनर अप तक का सफर तय किया. वे ट्रॉफी तो नहीं जीत पाए, लेकिन उनका गेम सभी को इंप्रेस कर गया. सिंगर को देश के सबसे बड़े रियलिटी शो पर ही अपना सच्चा प्यार भी मिला. उन्होंने घर से ही दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया था और एक्ट्रेस ने बाद में हां में जवाब भी दे दिया. कहा जा रहा है कि अब दोनों जल्द ही साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं.