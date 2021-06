KKK 11: कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने शेयर की Then and Now फोटो, दिखी मासूमियत

राहुल वैद्य इन दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और साउथ अफ्रिका टूर से अपनी फोटोज भी शेयर कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी एक देन एंड नाऊ फोटो शेयर की है. इस फोटो में सिंगर ने एक तरफ अपनी वर्तमान की फोटो डाली है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है.

राहुल वैद्य