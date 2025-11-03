कभी किराया देने के नहीं थे पैसे, छोड़ना चाहती थीं इंडस्ट्री, 'नागिन' बनकर छाएंगी प्रियंका?

टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी अब नई नागिन होंगी. सीजन 7 से उनके लुक का खुलासा हो गया है. नागिन के रोल में प्रियंका से फैंस की नजरें नहीं हट रही हैं. करियर में बुलंदियों को छू रहीं ये वही प्रियंका हैं जो एक वक्त शोबिज छोड़ना चाहती थीं. मुंबई में रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं. आज वो टीवी की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जा रही हैं. जानते हैं उनके इस शानदार सफर के बारे में...

कैसे शुरू हुई प्रियंका की जर्नी?

2019 में प्रियंका ने शो गठबंधन में सेजल का रोल कर टीवी डेब्यू किया था. वो मॉडलिंग से लेकर इवेंट होस्टिंग तक का काम कर चुकी हैं. कई म्यूजिक वीडियोज में उन्होंने काम किया है. हिंदी मूवी पेंडिंग लव, लतीफ टू लादेन, कैंडी ट्विस्ट में काम किया. लेकिन उनका पहला बड़ा ब्रेक शो उडारियां था. इस शो की वजह से वो रातोरात स्टार बनीं. टीवी की ट्रेडिंग हीरोइनों में शुमार हुईं. तेजो संधू के रोल में वो घर-घर में पॉपुलर हुईं. इस शो ने प्रियंका को स्टारडम का स्वाद चखाया.

प्रियंका की बदली किस्मत

उडारियां से मिली लाइमलाइट को प्रियंका ने बिग बॉस 16 में भुनाया. भले ही वो शो की विनर नहीं बनीं. लेकिन इस शो ने उनके करियर को बुलंदियों तक पहुंचाया. एक्ट्रेस ने नागिन प्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए एकता कपूर और सलमान खान को क्रेडिट दिया. नागिन वो शो है जिसने मौनी रॉय को बॉलीवुड का बड़ा नाम बनाया है. फैंस को पूरा यकीन है अब प्रियंका के करियर में भी चार चांद लगाने वाले हैं. वैसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है. वो 6 भाई बहन हैं. वो अपने छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी उठाती हैं. घर का खर्चा चलाती हैं. वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं.

प्रियंका छोड़ने वाली थीं एक्टिंग

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो करियर के शुरुआती दौर में किराया देना अफॉर्ड नहीं कर पाती थीं. इसलिए वो पीजी पर किसी और लड़की के साथ रहती थीं. वो नहीं जानती थीं मायानगरी में काम के लिए कैसे अप्रोच करें. उन्हें अपनी रूममेट की वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचने का मौका मिला.

एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्होंने कई बार रिजेक्शन झेला है. एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्रियंका ने एक्टिंग करने के सपने को छोड़ अपने घर जयपुर जाने का फैसला कर लिया था. ठीक तभी उन्हें उडारियां शो मिल गया था. इसके बाद से प्रियंका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. वो लगातार करियर में शाइन कर रही हैं.

