प्रियंका चाहर चौधरी बनीं 'नागिन', सलमान-एकता कपूर को दिया क्रेडिट, कंफर्म किया ब्रेकअप

आखिरकार, जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आ ही गई. सुपरनेचुरल फ्रेंचाइजी नागिन की नेक्स्ट नागिन का खुलासा हो चुका है. 'उडारियां' शो से घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस होंगी. लंबे समय से प्रियंका को लेकर अटकलें थीं कि वो नागिन शो करेंगी. अब बिग बॉस के रविवार के एपिसोड में एकता कपूर ने प्रियंका संग शो में आकर उनकी कास्टिंग का खुलासा किया.

प्रियंका होंगी अगली नागिन

प्रियंका को नागिन के लुक में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. उनका नागिन गेटअप स्टनिंग है. इस रोल में फिट और ग्लैमरस दिखने के लिए प्रियंका ने अपना वजन भी घटाया है. टीवी की हिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने को लेकर वो खुश हैं. प्रियंका ने इस मौके के लिए एकता कपूर और सलमान खान का शुक्रिया अदा किया है. प्रियंका ने उडारियां से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद बिग बॉस 16 में पार्टिसिपेट किया था. इस शो ने प्रियंका के स्टारडम को और तगड़ा बनाया. बैक टू बैक हिट शो की हीरोइन बनकर प्रियंका टीवी इंडस्ट्री में छाई हुई हैं. प्रियंका का नागिन सीरीज का हिस्सा होना उनके करियर को माइलेज देगा.

अंकित गुप्ता संग हुआ ब्रेकअप

प्रियंका से पहले जिन एक्ट्रेसेज ने नागिन का रोल प्ले किया है, उन्होंने अपने करियर में शाइन किया है. एक्ट्रेस से बिग बॉस के सेट पर सलमान ने उनके करीबी दोस्त अंकित गुप्ता को लेकर भी सवाल किया. दबंग खान ने इशारों में पूछा क्या वो दोनों अभी भी साथ हैं? इसके जवाब में प्रियंका ने मुस्कुराते हुए नहीं बोला. कुछ समय पहले ही अंकित-प्रियंका के ब्रेकअप की खबरें आई थीं. अब एक्ट्रेस ने बिग बॉस के मंच पर ब्रेकअप की पुष्टि कर दी है.

नागिन शो की बात करें तो इस बार का सीजन डिफरेंट होने वाला है. जानकारी के मुताबिक, शो में 2 नागिनें होंगी. जो अलग-अलग फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगी. कहानी अच्छाई और बुराई के क्लैश को दिखाएगी. प्रियंका के अपोजिट शो में कौन होगा, इसकी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है. अटकलें हैं ईशा सिंह और नमिक पॉल शो में नजर आएंगे. नागिन शो कलर्स चैनल पर जल्द शुरू होगा.

