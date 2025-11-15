scorecardresearch
 

एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, खोया पिता, एक्स गर्लफ्रेंड ने किया रिएक्ट

प्रियांक शर्मा ने अपने पिता के निधन की दुखद खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है. मुश्किल घड़ी में उन्हें दोस्तों और चाहने वालों का सहारा मिल रहा है. प्रियांक की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने भी उनकी पोस्ट पर रिएक्ट किया है.

प्रियांक शर्मा ने खोए पिता (Instagram @Priyank Sharma)
रियलिटी टीवी स्टार और बिग बॉस 11 फेम प्रियांक शर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. प्रियांक के पिता का देहांत हो गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिता के डेथ की न्यूज शेयर की. प्रियांक की पोस्ट पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने रिएक्ट किया है. 

प्रियांक ने खोए पिता 
रियलिटी टीवी स्टार प्रियांक शर्मा इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक्टर ने अपने पिता को खो दिया है. ये दर्दनाक खबर उन्होंने अपने दोस्तों, साथियों और चाहने वालों के साथ शेयर की है. जैसे ही ये खबर सामने आई, फैन्स ने उन्हें ढांढस बंधाया और संवेदनाएं व्यक्त कीं. उसी बीच उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने सबसे पहले कमेंट करते हुए लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग.

दिव्या अग्रवाल ने भी अपने पिता को अचानक खोया था. इसलिए वो इस दर्द को बखूबी समझती हैं. प्रियांक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें याद करते हुए एक भावुक नोट लिखा. उन्होंने लिखा कि अच्छी नींद लो पापा. मैं आपको बहुत याद करूंगा. उम्मीद है कि एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा. शांति से विश्राम करो (1966–2025).

दिव्या ने प्रियांक की पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्हें हिम्मत बंधाई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिव्या और प्रियांक का रिश्ता﻿
बिग बॉस OTT विनर दिव्या अग्रवाल एक समय पर प्रियांक शर्मा से बेहद प्यार करती थीं. उनका रिश्ता चर्चा में तब आया जब प्रियांक बिग बॉस में नजर आए. दोनों की मुलाकात स्प्लिट्सविला 10 के सेट पर हुई थी. भले ही वो "आइडल कपल" नहीं बने, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और समझ काफी अच्छी थी.

दिव्या और प्रियांक का ब्रेकअप काफी सुर्खियों में रहा. बिग बॉस 11 में प्रियांक की बेनाफ्शा सूनावाला से नजदीकियों ने दिव्या को परेशान किया था. उन्होंने खुद शो में आकर प्रियांक से ब्रेकअप किया, जबकि प्रियांक का कहना था कि वो पहले ही 2017 में अलग हो चुके थे. उसके बाद दोनों ने कई बार एक-दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन अब दोनों के रिश्ते नॉर्मल हो चुके हैं. 

एक इंटरव्यू में दिव्या ने उनके और प्रियांक के रिश्ते पर बात करते हुए कहा था कि जब मैं शो में गई थी, तब मेरी जिंदगी की परिस्थितियां अलग थीं. तब मैं किसी की गर्लफ्रेंड थी. अब मैं दिव्या अग्रवाल हूं – एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग लड़की जिसने बहुत कुछ झेला है और हर बार और मजबूत बनकर निकली है.

