TV का मशहूर हीरो, शादीशुदा होकर एक्ट्रेस संग लिव-इन में बसाया घर, पोल खुली तो मचा बवाल

मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी के खुलासों ने लोगों के बीच सनसनी मचा दी है. उन्होंने जाने-माने एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोल खोल दी है. तान्या ने एक मशहूर टीवी हस्ती के बारे में भी बताया. वो टीवी एक्टर जो शादीशुदा होकर एक्ट्रेस संग लिव-इन में था.

टीवी एक्टर ने छुपाए बीवी-बच्चे

ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, जो शादीशुदा होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं. प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एक ऐसे ही एक्टर का जिक्र किया. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टेलीविजन का एक पॉपुलर एक्टर था, जो शादीशुदा था और उसके बच्चे थे. एक्टर ने पत्नी और बच्चे को दूसरे शहर में रखा था. छोटे शहर में उन लोगों की अपनी पहचान थी.

वहीं मुंबई में वो एक्ट्रेस संग लिव-इन में था. एक्टर ने शादीशुदा और बच्चे होने की बात हर किसी से छिपा कर रखी थी. एक्ट्रेस भी इस बात से अंजान थी कि वो जिसके साथ लिव-इन में है. असल में वो हीरो शादीशुदा और बच्चे का पिता है. जिस दिन एक्ट्रेस को सच्चाई पता चली, उसने फौरन उस एक्टर को छोड़ दिया.

Advertisement

तान्या ने एक्टर का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन इतना हिंट जरूर दिया कि उसने अपनी फैमिली को दूसरे शहर में छिपाया था. ताकि मुंबई में किसी को उसके शादीशुदा होने की खबर ना लगे.

एक्ट्रेस को हुआ शक

तान्या कहती हैं कि एक्ट्रेस को जब शक हुआ कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है, तब उसने डिटेक्टिव एजेंसी को अप्रोच किया. जांच के दौरान पता चला कि उस एक्टर की पहले शादी हो चुकी थी. वो एक बच्चे का पिता था. तान्या ने बताया कि वो 90 के दशक में मशहूर टीवी एक्टर था. उसने एक बहुत सारे पॉपुलर टीवी शो में भी काम किया था.

एक्ट्रेस संग लिव-इन में होकर वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने दूसरे शहर जाता था. उन्हें आर्थिक रूप से मदद करता था. उसकी पत्नी को भी पता था कि उसके पति का अफेयर है, लेकिन वो छोटे शहर से थी. सिंपल लाइफ जीती थी. इसलिए उसने ज्यादा बवाल नहीं किया. पत्नी-बच्चा होने के बावजूद उस एक्टर ने एक्ट्रेस से शादी करने का वादा किया था. दोनों बिना शादी पति-पत्नी की तरह रहते थे.

---- समाप्त ----