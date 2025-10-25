प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पारस छाबड़ा, लिया आशीर्वाद, मिली सलाह

बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा यूट्यूब की दुनिया का बड़ा नाम बन गए हैं. पारस ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा हैं. लेकिन फिर भी अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं. हाल ही में एक्टर प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे. उन्होंने प्रेमानंद महाराज से अपने दिल की कश्मकश शेयर की और बदले में उन्हें बड़ी सलाह मिली.

प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे पारस

पारस छाबड़ा ने प्रेमानंंद महाराज से कहा कि मुझे राधा रानी से प्रेम है. इसलिए मैं सुखद अनुभव सबके साथ साझा कर देता हूं. प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. सब ये नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे.

पारस कहते हैं कि मेरा एक शो है यूट्यूब पर जिस पर मैं बोलता हूं. जहां मैं राधा रानी की बात करता हूं. प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उनकी बात करना अलग है. लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है. मुझे ऐसा फील हो रहा है. इससे या तो आप पाखंड में आ जाएंगे. या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा. क्योंकि सत्य सिद्धांत है. हम अपने अनुभव को दूसरों के साथ ऐसे शेयर कर सकते हैं कि मुझे संत ने ऐसा कहा है कि ऐसा कर लें. लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है. वो नहीं कहना है.

पारस ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं. संत नहीं हूं. मुझे लगता है कि जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और लीलाएं होने लगीं. राधा रानी चमत्कार दिखाने लगीं. तो लगता है कि बताओ. लेकिन अब से मैं संतों का नाम लूंगा. प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अपनी बात को दूसरों को ऐसे बताओ कि हमें ऐसे-ऐसे साधक मिले, जो बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे. लेकिन जब जपना शुरू किया उन्हें बहुत लाभ मिला.

प्रेमानंद महाराज ने उनसे कहा कि अपनी बात बताइए लेकिन किसी साधक का नाम लेकर. इससे आप अपनी बात भी कह देंगे और बच भी जाएंगे.

बदली पारस की जिंदगी

पारस छाबड़ा कई टेलीविजन रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन उन्हें असली पहचान बिग बॉस 13 से मिली. बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद पारस डिप्रेशन में भी रहे थे. लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया. अब वो अपने पॉडकास्ट के जरिए लोगों से जुड़े हुए हैं.

पारस का भक्तिमय रूप फैन्स को पसंद आता है. राधा नाम जपने के लिए उनकी तारीफ भी होती है.

