आखिरी बार फराह खान के व्लॉग में दिखे थे पंकज धीर, कैसी थी तबीयत?

बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक, एक्टर कैंसर से जंग लड़ रहे थे. पिछले कई महीनों से उनकी हालत खराब थीं. उनकी सर्जरी ही हुई थी. तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. पंकज के जाने से टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके फैंस शॉक में हैं.

फराह खान के व्लॉग में आए थे नजर

पिछली बार पकंज धीर को कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के व्लॉग में देखा गया था. जनवरी में यूट्यूब पर रिलीज हुए इस व्लॉग वीडियो में पुनीत इस्सर और फिरोज खान उर्फ अर्जुन भी थे. सभी मिलकर फराह खान के घर पहुंचे थे. उन्होंने फराह के कुक दिलीप के साथ मिलकर खाना पकाया था और बीते दिनों की यादों को ताजा किया था. इस स्पेशल वीडियो की हाईलाइट पुनीत इस्सर थे, क्योंकि उन्होंने साग मटन पकाया था. इस खास डिश का जायका लेने के लिए पंकज धीर फराह के घर पहुंचे थे.

पुनीत की पकाई डिश के इंतजार में बैठे फिरोज ने पंकज का मनोरंजन करना शुरू कर दिया था. पंकज धीर ने बताया था कि कैसे पुनीत इस्सर कैसे एक वक्त पर 50-60 पूड़ियां कहा जाया करते थे. पंकज ने कहा था कि लोगों को भले ही उनका असली नाम न पता हो, लेकिन सभी जानते हैं कि कर्ण कौन है. पुनीत और फराह, पंकज को प्यार से 'पिंक्स' बुलाते भी नजर आए थे. सभी के बीच का बॉन्ड देखकर समझ आ रहा था कि इतने दशकों के बाद भी पंकज संग फिरोज और पुनीत की दोस्ती कायम थी. वीडियो के बीच में पंकज धीर चले गए थे. उनका कहना था कि उन्हें अपने भाई के घर पर लंच पर आमंत्रित किया गया है. हालांकि उन्होंने पुनीत की बनाई डिश को चखने की इच्छा जताई थी.

Advertisement

पंकज धीर का यूं अचानक चले जाना टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है. पंकज धीर ने 1981 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म 'पूनम' थी. इसके बाद साल 1988 में उन्होंने बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई. किताबों में कर्ण की तस्वीर की जगह पंकज की तस्वीरें छपा करती थीं. उन्हें आज भी रोल इसी रूप में याद करते हैं.

संजय दत्त की फिल्म 'सड़क', सैफ अली खान की 'आशिक आवारा', 'तुमको न भूल पाएंगे' और 'बादशाह' जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया. 'महाभारत' के अलावा उन्होंने 'चंद्रकांता', 'अनहोनी', 'रिश्ते', 'तीन बहुरानियां', 'देवों के देव महादेव' और 'सावधान इंडिया' में देखा गया था. पंकज धीर आखिरी बार वेब सीरीज 'पॉइजन' में नजर आए थे.

---- समाप्त ----