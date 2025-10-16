पुनीत इस्सर का खुलासा, कैंसर से जंग जीत चुके थे पंकज धीर, बोले- मैंने भाई खो दिया

'महाभारत' एक्टर पंकज धीर के निधन के बाद टीवी इंडस्ट्री में शोक पसरा हुआ है. डायरेक्टर बी आर चोपड़ा की 'महाभारत' में पंकज ने कर्ण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान पाई थी. 68 साल की उम्र में पंकज धीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. वह कैंसर से पीड़ित थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके करीबी दोस्त पुनीत इस्सर ने पंकज के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि पंकज ठीक होने की राह पर थे, लेकिन बीमारी ने पिछले साल फिर से कमबैक किया था.

पुनीत इस्सर ने पंकज को किया याद

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में पुनीत इस्सर ने कहा कि पंकज उनके लिए 'महाभारत' ही नहीं, बल्कि शो के बाहर भी भाई जैसे थे. उनके पिता दोस्त थे और उनके परिवार एक-दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं. उन्होंने आगे कहा कि दिवंगत एक्टर कई सालों से कैंसर से लड़ रहे थे. पुनीत इस्सर ने कहा, 'वे एक बार ठीक हो गए थे. लेकिन दुर्भाग्य से बीमारी पिछले साल फिर से लौट आई, और तब से वे इलाज करवा रहे थे. आज मैंने अपने भाई को खो दिया.'

पुनीत इस्सर ने 'महाभारत' में दुर्योधन की भूमिका निभाई थी. एक्टर ने खुलासा किया कि उनकी दोस्ती 'महाभारत' के निर्माण के दौरान और गहरी हो गई थी. पंकज उन्हें 'पुनीतोस' कहते थे और पुनीत उन्हें 'पिंक्स' बुलाते थे. उन्होंने यह भी कहा कि 20 दिन पहले पंकज के घर पर उन्होंने उनसे मुलाकात की थी. पुनीत ने व्यक्त किया कि वे सदमे में हैं और शब्दों के लिए तरस रहे हैं. वे दशकों से शेयर की गई अच्छी यादों के बारे में बात करने का भी आगाज नहीं कर पा रहे. पंकज के बेटे निकितिन धीर पुनीत के सामने ही बड़े हुए हैं.

'महाभारत' में पुनीत और पंकज ने कर्ण और दुर्योधन के रूप में भी शानदार साझेदारी शेयर की थी. वे बहुत करीब थे और अपनी वास्तविक जीवन की दोस्ती के कारण इस बंधन को इतना सहजता से दिखा सके. पुनीत इस्सर ने कहा कि पंकज एक प्रतिभाशाली एक्टर और एक बेहतरीन इंसान थे. उन्होंने एक्टर के परिवार के लिए शांति और ताकत की कामना की.

'महाभारत' के अलावा पंकज धीर ने 'बादशाह', 'तुमको ना भूल पाएंगे' और 'जमीन' जैसी कई फिल्मों में काम किया था. उन्होंने 'ससुराल सिमर का', 'राजा की आएगी बरात' और अन्य टीवी शो में भी एक्टिंग की.

