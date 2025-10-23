scorecardresearch
 

Feedback

BB19: नीलम गिरी का टूटा दिल, फरहाना के लिए तान्या मित्तल ने तोड़ी दोस्ती, रो पड़ी भोजपुरी हसीना

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और नीलम गिरी की दोस्ती पर ग्रहण लग गया है. अपकमिंग एपिसोड में तान्या ने नीलम से कहा कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई है. इस पर नीलम का एग्रेसिव रिएक्शन सामने आया. वो रोती हुई दिखीं.

Advertisement
X
नीलम-तान्या में हुई अनबन (Photo: Instagram @neelamgiri_)
नीलम-तान्या में हुई अनबन (Photo: Instagram @neelamgiri_)

बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर दोस्ती अब टूटती दिख रही है. नीलम गिरी और तान्या मित्तल की दोस्ती में दरार पड़ गई है. इसकी वजह है फरहाना भट्ट. तान्या और फरहाना की बातचीत से नीलम को फर्क पड़ा है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे दोस्ती का रिश्ता वो बरकरार नहीं रख पाएंगी.

तान्या-नीलम की दोस्ती में दरार
प्रोमो में तान्या-नीलम के बीच की खींचतान देखने को मिल रही है. नीलम को रोता हुआ दिखाया गया है. नीलम का ग्रुप भी तान्या के खिलाफ हो चुका है. तान्या और नेहल चुड़ासमा का भी झगड़ा होता है. जहां तान्या नेहल पर चिल्लाती हुई दिखीं. बीते कई दिनों से तान्या-नीलम के बीच नेहल और फरहाना को लेकर विवाद चल रहा था. नीलम को फरहाना से दिक्कत है तो वहीं तान्या को नेहल से. दोनों का एक दूसरे के विरोधी से बात करना उन्हें खला. 

तान्या के खिलाफ हुआ आधा घर
वीडियो में नीलम ने तान्या को कहा- मुझे दोस्ती में दोगलापन बिल्कुल नहीं चाहिए. वहां जाकर मेरे लिए दोस्ती एकदम खत्म हो जाती है. जवाब में तान्या ने कहा कि हमारी भी दोस्ती आज से खत्म हो गई समझो. ये सुनकर नीलम चौंक जाती हैं. इसके बाद नीलम घर में हंगामा करती हैं. वो सबके सामने फरहाना से पूछती हैं कि वो क्यों तान्या से बात करती हैं. इस घर में सबसे ज्यादा मुझे फरहाना ने रुलाया, फिर भी तान्या क्यों इसके पास जाकर बात करती है. अमाल ने कहा कि जो नीलम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता. बसीर ने भी तान्या पर सवाल उठाए. इस बीच नीलम के आंसू नहीं रुक रहे थे.

Advertisement

नेहल पर भड़कीं तान्या
नेहल ने तान्या को वाहियात इंसान बताया. कहा कि अब ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगी. ये सुनकर तान्या का पारा हाई हो जाता है. वो नेहल पर चिल्लाते हुए कहती हैं- ''नेहल मैं रो नहीं रही हूं. तो अपना मुंह बंद रख, सुन रही हूं तबसे. एकदम चुप.''

सम्बंधित ख़बरें

Bigg Boss 19 wildcard Malti Chahar wants Ashnoor, Abhishek and Farhhana out
फेक है बसीर-नेहल का रोमांस? क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने किया एक्सपोज 
Chinki Minki
Film Wrap: नहीं टूटी चिंकी-मिंकी की जोड़ी, शादी करके पछताईं नीलम 
housemates fumes over farrhana bhatt
BB19: फरहाना ने फाड़ी नीलम के घर की चिट्ठी, अमाल ने फेंका खाना, शुरू हुई वॉर  
गौरव खन्ना (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस को आया गुस्सा, गौरव की मनमानी पर भड़के, रोने लगीं तान्या 
bigg boss19 neelam giri cried
'भोजपुरी स्टाफ' कहकर फरहाना ने की नीलम की बेइज्जती, जमकर हुई जुबानी जंग  

नीलम और तान्या के बीच हुआ ये हाईवोल्टेज ड्रामा क्या मोड़ लेता है... क्या उनकी दोस्ती टिकेगी या फिर उनका रिश्ता टूट जाएगा.. आने वाले एपिसोड में इसका खुलासा हो जाएगा. नीलम और तान्या के फैैंस उनके रिश्ते में आई दरार से दुखी हैं. वो चाहते हैं दोनों फिर से एक हो जाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement