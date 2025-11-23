scorecardresearch
 

'अगर मैं फिनाले में नहीं आई तो...', मृदुल तिवारी से बोलीं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा, यूट्यूबर ने किया ये वादा

'बिग बॉस 19' से बाहर निकलने के बाद से ही मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना के फुल सपोर्ट में हैं. वहीं उन्होंने हाल ही में उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ इंस्टा लाइव चैट किया.

बिग बॉस शो में गौरव खन्ना और आकांक्षा (Photo: X/@jiohotstar)
'बिग बॉस 19' के हालिया फैमिली वीक एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला को शो में देखा गया था. हाल ही में एक्ट्रेस ने बिग बॉस शो में बताया था कि वह बच्चे क्यों नहीं चाहतीं. इसके बाद से ही उन्हें लेकर काफी बातें हो रही हैं. वहीं इस बीच गौरव के खास दोस्त मृदुल तिवारी और आकांक्षा की लाइव चैट इस समय वायरल हो रही हैं.

गौरतलब है कि मृदुल तिवारी जब से बिग बॉस 19 से बाहर आए हैं, तब से वो गौरव खन्ना को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं. वो हर जगह ये बोल रहे हैं कि गौरव खन्ना को ही ट्रॉफी जीतना चाहिए. अब मृदुल ने गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ लाइव इंस्टा वीडियो चैट किया और उन्हें कई सारे फैंस ने ज्वॉइन भी किया.

मृदुल तिवारी ने क्या कहा?
इस इंस्टा लाइव चैट के दौरान मृदुल ने आकांक्षा चमोला को बिग बॉस से बेघर होते वक्त गौरव की दी हुई खास इलायची दिखाई. मृदुल ने कहा, 'सब लोग सोच रहे थे कि गौरव ने उसे अंगूठी (ring) दे दी थी. लेकिन उन्होंने मुझे इलायची दी थी, और गौरव भाई ने ज्यादा खर्च नहीं किया.

इसके अलावा मृदुल ने अपनी और गौरव की बॉन्डिंग के बारे में आकांक्षा से कहा, 'गौरव ने उसे छोटे भाई की तरह माना है. मैंने बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबसे पहले पूछा कि गौरव भाई ने मेरी बुराई तो नहीं की. सभी ने इसे नकारा. गौरव के साथ मेरा संबंध बहुत रियल है. मैं चाहता हूं कि गौरव खन्ना ही शो जीते.'

यूपी नोएडा ट्रॉफी लेकर आएंगे
लाइव चैट के दौरान मृदुल ने कहा, 'अगर वह फिनाले (finale) पर जाते हैं और उनके भाई (गौरव) ट्रॉफी के साथ जीतते हैं, तो वह बहुत खुश होंगे. मैं ये बात दिल से बोल रहा हूं और सारे इंटरव्यू में यह बात बोली है. मुझे बड़ी खुशी होगी और वे यूपी और नोएडा में ट्रॉफी लेकर आएंगे. मेरी तरफ से गौरव भाई को फुल सपोर्ट है. वो काफी जेन्युइन (genuine) इंसान हैं और मेरे क्षेत्र के लोग भी उन्हें बहुत सपोर्ट और प्यार करते हैं.'

आकांक्षा ने मृदुल से किया एक वादा 
मृदुल तिवारी की बातें सुन गौरव की पत्नी आकांक्षा ने कहा, 'अगर वह फिनाले में नहीं आ पाई (क्योंकि उनका काम चल रहा है) तो वह चाहती है कि मृदुल गौरव को यह मैसेज दे दें कि उन्होंने आने की बहुत कोशिश की थी.' जिस पर मृदुल कहते हैं कि वह पक्का जाएंगे और अपने भाई के साथ ट्रॉफी लेकर आएंगे.' इस पर आकांक्षा ने कहा, 'मैं खुद चाहती हूं कि फिनाले पर मिलूं और गौरव के साथ ट्रॉफी के साथ खड़ी रहूं.' 

